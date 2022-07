GameStop, al via licenziamenti di massa (ma c’è un perché)

Nel tentativo di risollevare i propri profitti, GameStop ha deciso di licenziare un certo numero di dipendenti, tra cui anche un dirigente dell’azienda.

I negozi della catena spesso presi d’assalto dalle continue richieste per le PlayStation 5 (richiestissime anche su Amazon) stanno vivendo un momento particolarmente delicato.

Tuttavia, è anche vero che negli ultimi anni GameStop ha più volte sfiorato la crisi, perdendo molti soldi e mettendo gli investitori in una situazione davvero difficile da gestire.

Del resto, a giugno di quest’anno i dipendenti si sono rivoltati contro l’azienda per il trattamento subito, invitando i giocatori a comprare da un’altra parte.

Ora, come riportato anche da Game Rant, sono state diffuse altre cattive notizie relativa al noto rivenditore di videogiochi, questa volta sotto forma di ulteriori licenziamenti che interesseranno i dipendenti di GameStop e Game Informer, la rivista mensile di videogiochi gestita dall’azienda dal 2000.

Al momento non è ancora chiaro quante posizioni siano state tagliate, ma sembra che il numero sia piuttosto elevato.

Secondo l’amministratore delegato Matt Furlong, l’obiettivo di questa riduzione del personale è quello di ‘sostenere la redditività‘ tanto che l’azienda avrebbe intenzione di investire di più nei suoi direttori di negozio e nei suoi dipendenti, anche se non è chiaro cosa questo significhi.

BREAKING: GameStop CFO out, layoffs across company, including at GameStop proper and Game Informer. Unclear how hard people have been hit but doesn't sound small. "a number of reductions" as per company memo

— Stephen Totilo (@stephentotilo) July 7, 2022