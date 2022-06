Bayonetta 3 forse non si farà più attendere: spunta una data di lancio

L’ultimo Nintendo Direct Mini Partner Showcase ha mostrato ai fan tanti titoli ed esclusive in arrivo su Switch nei prossimi mesi, ma chi sperava di poter scoprire nuove informazioni su Bayonetta 3 sarà inevitabilmente rimasto deluso.

Il terzo capitolo della celebre saga di PlatinumGames (potete recuperare Bayonetta 2 e il primo episodio in bundle su Amazon) è stato infatti considerabile il vero e proprio grande assente della giornata, alimentando ulteriormente i dubbi sul suo possibile lancio, attualmente ancora previsto per il 2022.

Considerando che sembravano essere arrivati indizi dalla stessa Nintendo su novità ufficiali in arrivo, la frustrazione dei fan può certamente essere comprensibile: tuttavia, in queste ore potrebbe essere arrivata un’importante conferma.

Come riportato da Game Rant, un nuovo leaker che è riuscito a predire correttamente molti degli annunci visti durante l’ultimo Nintendo Direct ha anche sottolineato che ci sarebbe già una data di lancio per Bayonetta 3.

L’insider Syluxhunter sostiene infatti che Bayonetta 3 sarebbe attualmente previsto per il 28 ottobre 2022, confermando dunque potenzialmente il lancio entro la fine dell’anno.

Syluxhunter ha pubblicato questa indiscrezione a pochi minuti di distanza dalle sue predizioni sul Direct Mini, rivelatesi poi corrette, sottolineando però di non aver mai detto che Bayonetta 3 sarebbe stato svelato durante tale conferenza.

FYI for all the nitpickers: I never said Bayonetta 3 would be in the Partner Direct. This is all I said and it was all correct. https://t.co/Venk00mzEV

— Syluxhunter (@Syluxhunter) June 28, 2022