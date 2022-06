Bayonetta 3, data di lancio definitiva in arrivo? Spunta un indizio importante

Il 2022 di Nintendo Switch si sta rivelando decisamente ricco di uscita, ma c’è un gioco in particolare sul quale i fan stanno ormai attendendo con ansia conferme sulla data di lancio: stiamo naturalmente parlando di Bayonetta 3, l’ultimo episodio dedicato all’iconico franchise di PlatinumGames.

Il terzo capitolo della saga seguirà l’esempio del secondo episodio e sarà disponibile in esclusiva su Switch (potete recuperare i primi due titoli in un unico pacchetto su Amazon): dopo una lunga assenza durata diversi anni dall’ultimo annuncio, Nintendo ha ormai confermato che l’ultima avventura dell’amatissima strega sarà disponibile nel 2022.

Tuttavia, la finestra di lancio è stata fonte di scetticismo per la community, data la nuova carenza di informazioni nelle ultime settimane, ma la casa di Kyoto ha confermato in più occasioni che l’uscita di Bayonetta 3 è ancora prevista per quest’anno.

Nelle ultime ore alcuni fan hanno però fatto una scoperta molto interessante: il Nintendo Store americano potrebbe infatti aver fornito un importante indizio su un nuovo annuncio a breve riguardante proprio la terza avventura di PlatinumGames (via ComicBook).

La home page dello store per Switch ha infatti mostrato in cima a tutti gli altri giochi acquistabili proprio Bayonetta 3: un evento sicuramente insolito, dato che non è ancora stata ufficializzata nemmeno una data di lancio.

Per rendere l’idea dell’importanza di tale novità, basti sottolineare che l’attesa esclusiva si è posizionata davanti a Xenoblade Chronicles 3 Special Edition, che ha mandato letteralmente in crash la pagina nelle scorse ore, e anche in testa a Pokémon Scarlatto e Violetto: potete osservare voi stessi questo curioso posizionamento al seguente indirizzo.

Da diversi giorni si vocifera sul possibile arrivo di un nuovo Nintendo Direct la prossima settimana: per questo motivo, molti fan sono convinti che uno dei giochi protagonisti sarebbe proprio Bayonetta 3 e che l’aggiornamento dello Store rappresenterebbe un forte indizio.

Ricordiamo tuttavia che al momento si tratta di semplici speculazioni: potrebbe infatti essersi trattato di un errore, dato che questo evento è accaduto soltanto nella versione americana del negozio online.

Raccomandiamo dunque di prendere la notizia con le dovute precauzioni: se dovesse essere annunciato un nuovo evento Nintendo o una data di lancio ufficiale, vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, Hideki Kamiya ha raccomandato ai fan di ingannare l’attesa giocando i primi due capitoli della serie: solo così si potrà davvero apprezzare il terzo episodio al 100%.

Il director non ha escluso che un giorno il gioco possa arrivare anche su Xbox Series X e PS5, ma ci sono le stesse identiche probabilità che ciò accada per serie come Mario e Zelda. In altre parole, sarebbe meglio non sperarci troppo e recuperare una console Nintendo Switch.