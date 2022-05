Bayonetta 3 è scomparso di nuovo? Nintendo rassicura sulla data di uscita

Ve lo ricordate il periodo in cui si rincorrevano i rumor per scoprire il destino di Bayonetta 3? Dopo il lungo, nuovo, silenzio da parte di Nintendo, sembra di essere tornati da quelle parti.

Il nuovo capitolo della trilogia della strega, che trovate anche su Amazon, è stato annunciato tantissimo tempo fa per Nintendo Switch.

Per anni se ne è parlato senza vedere Bayonetta 3 in azione, con momenti epici in cui Platinum Games poteva mostrarlo… ma non poteva.

Ma, dopo tanti anni, finalmente Cereza si è fatta vedere in uno degli ultimi Nintendo Direct, con un esteso video di gameplay.

Ma, da allora, ci sono stati altri Direct e Bayonetta 3 è scomparso di nuovo. Cosa sta succedendo? Uscirà davvero nel 2022?

Lo sviluppo del terzo gioco della serie era stato originariamente annunciato durante i The Game Awards nel 2017, prima di cadere nel silenzio.

Visto che non c’è neanche una data di uscita, ma solo un generico anno, i fan del franchise stanno vivendo inevitabilmente un Vietnam-flashback proprio di quel periodo.

Nintendo però, come riporta Gamespot, ha diffuso di recente una rassicurazione per quanto riguarda la data di uscita del titolo.

Come parte del suo rapporto finanziario pubblicato questa settimana, Nintendo ha confermato che Bayonetta 3 è ancora previsto per il lancio nel 2022.

Ancora una volta non c’è una data precisa, ma di questo passo possiamo stare sicuri che Nintendo Switch avrà una seconda parte di anno decisamente piena di videogiochi importanti.

Tra questi c’è Splatoon 3. Un altro titolo molto atteso dai fan, che finalmente ha una data di uscita e, sorpresa, non è neanche così lontana.

Ancora più sorprendente è Xenoblade Chronicles 3, che è stato addirittura anticipato. Uscirà in estate, periodo perfetto per entrare nel mondo di questo gigantesco JRPG.

Per quelli che sono rimasti indietro su Bayonetta 3, invece, ecco tutte le informazioni che abbiamo raccolto ed analizato sul titolo.