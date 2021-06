Bayonetta 3 esiste? Nintendo prende (finalmente) posizione

Bayonetta 3 esiste? Una domanda che si sono posti in tanti e che spesso viene rivolta allo sviluppatore Platinum Games, ma che forse sarebbe stato sempre il caso di girare all’editore Nintendo.

Il gioco sarà infatti disponibile in esclusiva per Nintendo Switch e verrà pubblicato dalla Grande N, che non ha mai preso posizione fin dalla presentazione originale.

Una presentazione che risale ormai al 2018, e in questo lasso di tempo Platinum ha continuato a lavorare e mostrare in pubblico diversi altri giochi come (un altro lungodegente) Babylon’s Fall.

Dopo un altro E3 di silenzio, era stato il volto della serie Hideki Kamiya ad intervenire, infastidito come sempre, sull’argomento, ma senza fornire particolari chiarimenti.

Sulla questione del seguito di Bayonetta 2 ha finalmente preso parola Nintendo, spiegando come stia la situazione ad oggi.

In una video intervista concessa a GameSpot, il senior product marketing manager di Nintendo of America Bill Trinen e il senior director alla localizzazione Nate Bihldorff hanno rivelato nuovi particolari in merito.

«Senza dubbio esiste, posso confermarlo», ha risposto Bihldorff ad una domanda sul fatto che Bayonetta 3 potrebbe essere sparito del tutto.

Trinen ha argomentato ulteriormente:

«Andrò ancora oltre, e dirò che non solo esiste ma sta facendo anche buoni progressi. Ci piace mostrare le cose quando siamo pronti a mostrarle, e certamente ci piace mostrare le cose quando lo sviluppatore è pronto a mostrarle. Quindi non lo avevamo all’E3, ma rimanete sintonizzati».

Una posizione che esprime, dopo che è stato a lungo taciturno, la fiducia del publisher nei confronti del partner di sviluppo giapponese.

Un partner che ha sempre dato l’idea di non prendere troppo sul serio le aspettative dei fan, al punto di arrivare a chiedere di dimenticare completamente l’annuncio.

Già a fine 2020, alla richiesta di chiarimenti sullo stato dei lavori, Kamiya aveva dato segnali non troppo confortanti con una risposta affidata a Famitsu.

Ciò detto, per quanto non sappiamo se possa essere credibile o meno visto il soggetto, abbiamo la promessa di un nuovo reveal nel 2021.