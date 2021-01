Bayonetta 3, come gestire l’hype? Kamiya: “dimenticate che l’abbiamo annunciato”

Bayonetta 3 è uno di quei videogiochi che, dopo l’annuncio, sono essenzialmente spariti dai radar. Il titolo di PlatinumGames è così tanto sparito dai radar che a intervalli costanti il director Hideki Kamiya si trova a rispondere – ovviamente a modo suo – agli appassionati che chiedono aggiornamenti o novità sul progetto.

Così, nei giorni scorsi aveva anticipato che dovremmo sapere qualcosa di nuovo nel corso del 2021, mentre oggi il director, intervistato da VGC, ha dato dei suggerimenti su come potete gestire l’hype in attesa di notizie: dimenticandovi che il gioco sia stato annunciato.

Nelle parole di Kamiya, quando gli è stato chiesto se le novità del 2021 saranno un po’ più sostanziose di «un altro logo in computer grafica»:

Capisco che i fan stiano diventando matti! Alla luce di ciò, il mio suggerimento è che magari dovremmo tutti fare un reset e dimenticarci di Bayonetta 3. Così, quando qualcosa finalmente succederà, sarà una bella sorpresa, no?

Insomma, rimanere pienamente concentrati sull’attesa di notizie per Bayonetta 3 sicuramente non renderà più rapido l’arrivo di novità relative al gioco, quindi tanto vale concentrarsi su altro – è un po’ il suggerimento di Kamiya.

Bayonetta 3 non ha una finestra di lancio, ma arriverà su Nintendo Switch

Sicuramente, a PlatinumGames gli impegni non mancano: la compagnia aveva già fatto sapere di volersi concentrare di più sui giochi auto-pubblicati, nel suo futuro, e attualmente sta lavorando a videogiochi come Project GG o Babylon’s Fall. Nei prossimi mesi dovrebbe anche arrivare un piccolo annuncio che seguirà i “Platinum 4”, del quale per ora non ci è dato conoscere la natura.

Al di là di Bayonetta 3, titolo su cui speriamo di scoprire presto qualcosa (no, purtroppo per ora non siamo riusciti a fare reset come suggeriva Kamiya, ndr), insomma, i fan di Platinum possono dormire sonni tranquilli: i progetti in essere sono tanti e il talentuoso team giapponese avrà tanto da proporre.

