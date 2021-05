Battlefield 6, leak anticipa immagini del primo trailer

Un leak sembra aver fatto emergere alcune prime immagini provenienti dal reveal trailer di Battlefield 6, che sappiamo dovrebbe arrivare il prossimo mese.

Secondo quanto riportato da Screen Rant, sono infatti spuntati online diversi screenshot del trailer del prossimo capitolo di Battlefield, seppur si tratti di immagini di bassa qualità.

L’account Twitter ufficiale di Battlefield aveva anticipato che il reveal del prossimo capitolo sarebbe arrivato a giugno, un ulteriore elemento che confermerebbe che questi screenshot sarebbero stati presi dalla presentazione video.

EA ha inoltre fatto sapere che l’uscita di Battlefield 6 è prevista entro la fine del 2021 e sarà un titolo cross-gen, disponibile dunque anche per le console current-gen.

Sono emersi altri screenshot provenienti dal trailer di Battlefield 6?

I leak sono emersi tramite il server Discord di Tom Henderson, un leaker che negli ultimi mesi ha svelato molte anticipazioni sul prossimo episodio della serie sparatutto di DICE ed EA.

Avrebbe confermato lui stesso la loro attendibilità tramite un post su Twitter, sottolineando come stiano emergendo ulteriori leak di screenshot di Battlefield.

Nel tweet seguente troverete invece gli screenshots che stanno attualmente circolando in rete in un apposito link, anche se, come evidenziavamo, è molto difficile riuscire ad individuare dettagli avendo una qualità molto bassa:

they are more clear images from the leaks https://t.co/VS2hNH19gl pic.twitter.com/yoxcj3Dsj5 — Alaricdhuman (@Alaricdhuman) May 17, 2021

Se dovessero essere veri, tra i vari eventi raffigurati troveremmo giganteschi robot ed anche il lancio di un razzo, elementi che confermerebbero la volontà di puntare molto su un maggior livello di distruzione caotica degli scenari.

Non abbiamo ancora avuto conferme ufficiali sul fatto che si tratti o meno di screenshot ufficiali, nonostante le rassicurazioni del leaker.

Di conseguenza, in attesa di informazioni che arrivino dagli sviluppatori, vi invitiamo a prendere questo rumor con le dovute precauzioni, ricordandovi che comunque non mancherà molto prima del reveal vero e proprio.

Precedentemente erano emersi ulteriori screenshot che provenivano direttamente dal gioco, secondo il leaker Tom Henderson: se questa notizia venisse confermata, si tratterebbe dunque di un ulteriore leak nel giro di poche settimane.

Comunque, i trailer di Battlefield 6 potrebbero addirittura essere più di uno, stando ad un indizio musicale emerso in rete.

L’insider ha inoltre anticipato come potrebbe essere assente la campagna single-player, dato che a quanto sembra EA fino ad oggi non l’avrebbe mai menzionata.