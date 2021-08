Battlefield 2042, test annullati per un “errore critico” (solo per una versione)

Battlefield 2042 è l’ultimo capitolo dell’apprezzata saga shooter firmata DICE, in arrivo su console old-gen e next-gen (e naturalmente su PC) il 22 ottobre.

L’ultima iterazione del franchise è stata per molto tempo al centro di indiscrezioni, leak e anticipazioni, e adesso è emerso un nuovo problema relativo alla build PS5 destinata ai test.

La preoccupante notizia è stata preceduta da quella relativa all’assenza, almeno in sede di lancio, di una feature molto richiesta dalla community.

A controbilanciare i “contro” c’è anche qualche immancabile “pro”: il titolo sarà cross-play, ma non tutte le piattaforme potranno beneficiare di questa feature.

I primi eventi di test riservati allo shooter (rigorosamente su invito) sono iniziati giovedì su PC, mentre gli inviti per gli utenti Xbox registrati su EA Playtesting sono già stati inoltrati.

Per quanto riguarda la versione PS5, le cose sarebbero dovuto andare in modo analogo, ma sembra che un «errore critico» relativo alla build abbia portato all’annullamento dell’evento.

A rivelarlo è stato Adam Freeman, lead community manager di DICE, il quale ha spiegato che «è stato identificato un errore critico in relazione alla build per PS5 che non ci permetterà di testarla nel corso del weekend».

«Suggeriamo comunque agli utenti PlayStation di tenere d’occhio il sito di EA Playtesting per restare aggiornati sui prossimi test che abbiamo in programma per Battlefield 2042», ha proseguito Freeman.

In merito alla build per PC, le cose sono andate «davvero bene in queste prime 48 ore, durante le quali abbiamo avuto modo di mettere alla prova i nostri server e raccogliere molti dati positivi», ha concluso il lead community manager.

DICE non ha fornito ulteriori dettagli sulla natura di questo inconveniente, ma è lecito augurarsi che non si tratti di nulla di grave e che eventuali errori (critici o meno) relativi a PS5 vengano risolti il prima possibile.

Ma i problemi sembrano non finire qui: una feature che ha accompagnato il gioco ben prima che venisse annunciato potrebbe causare qualche problema.

L’attesa per il lancio dello shooter è crescente, e i fan hanno dimostrato un notevole interesse per il titolo già dal reveal, in occasione del quale i server erano stati letteralmente presi d’assalto.

Intanto, potete riprendervi dalla delusione grazie al film ufficiale del gioco, già disponibile per la visione.