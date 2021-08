Battlefield 2042, disponibile il film ufficiale: guardalo ora

A giugno, è stato mostrato finalmente il prossimo Battlefield 2042, il nuovo sparatutto in soggettiva bellico di EA, che a quanto pare sarà preceduto da un vero e proprio cortometraggio.

Il prossimo episodio della serie sviluppata da DICE promette infatti di dare del filo da torcere al “rivale” Call of Duty Warzone, la cui Stagione 5 è ormai alle porte.

Sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo ampiamente spiegato perché il nuovo Battlefield può e deve farcela, nella nostra ricca anteprima del gioco.

Ma non è tutto: pochi giorni fa, in maniera del tutto inaspettata, il colosso americano ha annunciato l’arrivo di un film dedicato a Battlefield.

Visionabile poco sopra e della durata di nove minuti circa, Exodus (questo il nome del progetto) incarna perfettamente l’essenza del gioco, fungendo da prequel agli eventi che vedremo in Battlefield 2042.

La storia riporta infatti in scena una vecchia conoscenza, Graves, ovvero uno dei protagonisti principali del vecchio Battlefield 4.

Poco sotto, trovate la sinossi ufficiale del film:

Kimble “”Irish”” Graves torna dopo Battlefield 4, non più nei panni di un Marine ma in quelli di comandante della nave Exodus dei Senza Patria, costretto a scegliere tra le vite dei 200 profughi a bordo e il futuro di tutti i Senza Patria.

Scopri gli eventi che scateneranno una guerra globale in questo cortometraggio ambientato nel mondo del 2042.

Battlefield 2042 è uno sparatutto in prima persona che segna il ritorno dell’iconica guerra totale della serie. Adattati per vincere in un mondo trasformato dal caos nel prossimo futuro.