Battlefield 2042, una feature chiave potrebbe essere un problema

In occasione dell’Xbox & Bethesda Games Showcase di giugno, è stato mostrato il gameplay di Battlefield 2042, il nuovo FPS bellico di EA.

Il prossimo episodio della serie sviluppata da DICE sarà quasi certamente in grado di competere nello stesso campionato del suo diretto concorrente, vale a dire quel Call of Duty Warzone ancora molto giocato da milioni di utenti.

Ciò, unito al fatto che DICE LA ha di recente annunciato che cambierà il suo nome in Ripple Effect Studios e che lavorerà a “un’esperienza ispirata ai giocatori per Battlefield 2042“, oltre a un secondo gioco, ancora top-secret.

Sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo del resto già ampiamente spiegato del resto perché il nuovo Battlefield può e deve farcela, nella nostra ricca anteprima del gioco.

Oltre a un numero enorme di giocatori e a un’ambientazione futuristica, il gioco avrà un elemento chiave che renderà Battlefield 2042 davvero unico: il meteo.

La furia degli elementi è stata infatti pubblicizzata come un punto di svolta, anche se a conti fatti potrebbe tramutarsi in un’arma a doppio taglio.

Gli eventi meteorologici di Battlefield 2042 sembrano portare un bel po’ di distruzione all’interno del campo da gioco, specie i tornado.

Aspirando oggetti dello scenario, veicoli e gli stessi giocatori, le tempeste d’aria sembrano riuscire a dilaniare gli elementi dello scenario con estrema facilità.

Sebbene molti fan non vedano l’ora di provare questa meccanica, sembra che le tempeste di Battlefield 2042 possano esaurire il loro potenziale dopo poco.

Early feedback of the tornadoes in #BATTLEFIELD2042 are essentially "they are fun and cool to see for the first few times, but they become very repetitive and ruin the classic BF experience and flow of the map"

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) July 12, 2021