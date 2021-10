Battlefield 2042, qual è la migliore versione PlayStation? Abbiamo la risposta

Battlefield 2042 è l’atteso ritorno della saga targata EA e DICE, grazie anche e soprattutto a un setting futuristico più vicino a quello di alcuni storici capitoli del passato.

Il gioco, che ricordiamo non includerà una classica campagna per giocatore singolo, vedrà la luce nei negozi a partire dal prossimo 19 novembre 2021.

Già nel nostro provato pubblicato poche ore fa vi abbiamo raccontato che abbiamo avuto la possibilità di testare in anteprima l’open beta su PC grazie a un evento organizzato da EA per celebrarne l’imminente arrivo in accesso anticipato.

Oltre al fatto che Battlefield 2042 introdurrà alcune misure specifiche contro i cheater, tra cui la possibilità di bloccare o sbloccare altri giocatori, in maniera tale che non possano né scrivervi né raggiungervi con la chat vocale.

Ora, il ben noto canale di ElAnalistaDeBits ha deciso di mettere a confronto le varie versioni console del nuovo sparatutto in soggettiva di Electronic Arts (via ResetEra).

Nel video, che trovate poco sotto, vengono messe sotto la lente di ingrandimento le edizioni PS4, PS4 Pro e PS5, rivelando risoluzione e numero di fotogrammi al secondo (oltre a molto altro ancora).

PS4: 1080p/60fps 20,75GB

PS4 Pro: 1620p/60fps 20,75GB

PS5: 2160p/60fps 16,54GB

ElAnalistaDeBits ha rimarcato che si tratta di una beta. Il gioco è ancora in sviluppo e i dati forniti potrebbero variare nelle versioni finali (inclusi gli aggiornamenti).

Ma non solo: le varie risoluzioni non appaiono dinamiche, mentre la mappa su PS4/PS4 Pro è notevolmente ridotta (questo è dovuto al numero massimo di giocatori consentito per piattaforma, 64 su PS4/Pro 64 e 128 su PS5, per non parlare del fatto che Battlefield 2042 non ha il crossplay.

La versione PS5 ha inoltre alcuni cali di framerate e bug grafici, i quali probabilmente saranno risolti nella versione finale, mentre le edizioni PS4 e PS4 Pro hanno un framerate che varia tra i 60/50fps (o inferiore).

PS4 Pro ha un LOD più basso relativamente ad alcuni asset e una risoluzione delle ombre inferiore rispetto a PS4. La versione PS5 ha vantaggi apprezzabili per quanto riguarda l’occlusione ambientale, le texture e il filtraggio anisotropico.

Quindi, a conti fatti, sembra proprio che Battlefield 2042 possa essere uno dei primi giochi a segnare un netto divario tra versione old-gen e current-gen.

Lo sparatutto si concentrerà molto sull’esperienza in multiplayer, nonostante il cross-play non sia disponibile tra tutte le piattaforme a causa di limiti strutturali.

Ma non solo: una delle novità più atteseè Battlefield Portal, la modalità che permetterà di creare nuove esperienze con vari elementi provenienti dai capitoli storici del franchise, incluso Bad Company 2.

Per concludere, ricordiamo che uno dei team che sta collaborando al progetto è al lavoro su un secondo titolo, al momento avvolto nel mistero.