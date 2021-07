Battlefield 2042, c’è una grande novità (e un secondo progetto top-secret)

Alcune settimane fa, più precisamente in occasione dell’Xbox & Bethesda Games Showcase, è stato alzato il sipario sul gameplay di Battlefield 2042, il nuovo sparatutto bellico di EA.

Il nuovo episodio del franchise sviluppato da DICE è uno degli sparatutto in soggettiva più attesi dell’anno, visto che si tratta a tutti gli effetti del ritorno del “rivale” di Call of Duty.

Del resto, sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo raccontato di Battlefield 2042 dopo averlo visto in anteprima assoluta (recuperate il nostro articolo).

Se un recente leak ha già svelato dettagli sulla modalità Battlehub prevista del gioco, sembra proprio che le sorprese non siano finite qui.

DICE LA ha infatti annunciato oggi che cambierà il suo nome in Ripple Effect Studios. Il team continuerà a lavorare a “un’esperienza ispirata ai giocatori per Battlefield 2042“, ma ha anche menzionato che un secondo gioco, ancora da svelare, è in sviluppo.

Vince Zampella, fondatore di Respawn, sarà responsabile della gestione dello studio, come riportato da TheGamer.

Christian Grass assumerà anche il ruolo di GM di Ripple Effect Studios e ha affermato che DICE farà sempre parte del DNA di Ripple Effect Studios.

Poco più in basso, il tweet ufficiale della compagnia pubblicato poco fa.

We are Ripple Effect Studios, formerly known as DICE LA, developers on #Battlefield 2042.

Read more about us and our ambition in our newest blog: https://t.co/3wtle9EvPv pic.twitter.com/jgrJhxdho4

— RippleEffectStudios (@RippleEffect) July 7, 2021