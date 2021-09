Battlefield 2042, ecco i requisiti hardware PC per la beta di ottobre

Giusto in tempo per la prossima beta, DICE ha svelato i requisiti hardware PC per Battlefield 2042.

Lo shooter si prepara a fare concorrenza all’autunno bellico a Call of Duty Vanguard, altro esponente di quella che sarà la prossima stagione degli sparatutto.

La beta era stata annunciata già da un po’, e molto presto i giocatori potranno finalmente mettere le mani su Battlefield 2042.

Il gioco, invece, è stato rinviato di un po’ nella sua versione definitiva, anche se poteva andare decisamente peggio.

Gli shooter della serie di DICE sono molto esosi solitamente, e come Battlefield V mettono in gioco una magnificenza grafica non indifferente di solito.

E proprio in tempo per la prossima beta di ottobre, DICE ha svelato (via VGC) quelli che saranno i requisiti hardware PC per giocare a Battlefield 2042.

Le specifiche che vi riportiamo qui sotto sono da considerarsi, almeno per ora, relative solo alla beta. Ma non è impossibile pensare che questi siano anche i requisiti finali:

Minimum PC specs

OS: 64-BIT Windows 10

Processor (AMD): AMD Ryzen 5 3600

Processor (Intel): Intel Core 15 6600K

Memory: 8GB

Video memory: 4GB

Graphics card (Nvidia): Nvidia Geforce GTX 1050 TI

Graphics card (AMD): AMD Radeon RX 560

DirectX: 12

Online connection requirements: 512 KBPS or faster

Hard-drive space: 100GB Recommended PC specs

OS: 64-BIT Windows 10

Processor (AMD): AMD Ryzen 7 2700X

Processor (Intel): INTEL Core 17 4790

Memory: 16GB

Video memory: 8GB

Graphics card (Nvidia): Nvidia Geforce RTX 3060

Graphics card (AMD): AMD Radeon RX 6600 XT

DirectX: 12

Online connection requirements: 512 KBPS or faster

Hard-drive space: 100GB SSD

Vi ricordiamo che l’open beta di Battlefield 2042 sarà disponibile dal 6 ottobre per i membri EA Play, mentre per tutti sarà attiva dall’8 ottobre. Il 5 ottobre, invece, tutti potranno effettuare il pre-load.

Il titolo sarà cross-play, come annunciato in precedenza, ma non per tutte le piattaforme per una ragione molto specifica.

Invece un’altra feature molto richiesta non sarà presente al lancio, DICE ne ha parlato qualche tempo fa.

Per aggiornarvi sul titolo, invece, vi consigliamo di consultare la nostra anteprima di Battlefield 2042.