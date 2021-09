Battlefield 2042: la beta arriverà molto presto, ecco la data

Battlefield 2042, con relativa beta, è senz’altro uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno e, a quanto pare, non toccherà aspettare poi molto.

Il titolo dei creatori di Battlefield V sarà uno degli assoluti protagonisti della fine del 2021, e come sempre i giocatori potranno metterci le mani sopra con un certo anticipo.

Se non lo sapevate ancora, Battlefield 2042 sarà cross-play, anche se non completamente: le console di vecchia generazione non saranno inserite negli stessi server di PC e next-gen per via di limitazioni tecniche.

E nei dintorni del lancio non sarà presente una feature molto richiesta, ovvero tutto il set di partite competitive per i giocatori più esperti.

Ma quindi, in che data sarà possibile iniziare ad avviare la beta di Battlefield 2042? Molto presto, stando a quello che dice… MediaWorld. Tramite VCG, ovviamente.

Il listino online della nota catena di elettronica ha infatti inserito una data che, presumibilmente, segnerà l’inizio della beta del titolo DICE.

Si tratta del periodo che va dal 6 all’11 settembre 2021, ed è stato svelato dalla pagina dell’e-commerce relativa al gioco.

Come potete vedere dall’immagine qui sotto, catturata dalla pagina del retailer raggiungibile a questo indirizzo, la prenotazione di Battlefield 2042 da accesso alla beta come di consueto.

A meno di una grossa svista da parte di MediaWorld, che è poco credibile onestamente, prenotando Battlefield 2042 (in uscita il 22 ottobre) si potrà iniziare a giocare dal 6 settembre prossimo.

Sembrerebbero non esserci grossi dubbi al riguardo, e non ci resta che aspettare che arrivi al conferma da parte di DICE e/o Electronic Arts di sorta.

Nel frattempo potete godervi il film ufficiale del gioco, un cortometraggio creato da DICE per mettere hype a tutti i giocatori: potete vederlo qui.

In Battlefield 2042 ci saranno anche una modalità di gioco ispirata ai battle royale. Ma, nonostante il suo enorme successo, non è Fortnite.

Sono Escape From Tarkov e Hunt Showdown, e il perché siano ispirati proprio a loro potete leggerlo nella nostra notizia dedicata.

Infine, se volete prepararvi a dare il massimo nella beta di Battlefield 2042, vi consigliamo di leggere la nostra super anteprima piena di dettagli e informazioni utili.