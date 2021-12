Battlefield 2042 è nei guai: ha perso il 60% dei giocatori in due settimane

Ciò che molti appassionati della saga sparatutto di EA e DICE temevamo si sta verificando: Battlefield 2042 sta perdendo in brevissimo tempo una quantità di giocatori davvero impressionante.

Stando agli ultimi dati raccolti da Steam, sembra infatti che dal lancio avvenuto solo due settimane fa Battlefield 2042 sia già riuscito a perdere il 60% dei giocatori attivi: un dato preoccupante, che deve spingere gli sviluppatori a riflettere e intervenire il prima possibile.

Che la situazione potesse diventare problematica era già emerso solo pochi giorni fa, dopo che perfino Farming Simulator 22 era riuscito a doppiare i suoi utenti attivi.

Per rendere l’idea di quanto il lancio sia stato decisamente sotto le aspettative, bisogna sottolineare un altro dato particolarmente preoccupante: Battlefield 2042 è stato eletto come il peggior capitolo principale della serie da Metacritic.

Come segnalato da VG247, a riportare i nuovi dati preoccupanti è stato il noto aggregatore SteamDB: nel momento in cui scriviamo questo articolo, il picco di utenti avvenuto nelle ultime 24 ore è stato infatti di 34.005.

Numeri ben lontani da quelli riscontrati durante il lancio di Battlefield 2042, che aveva segnato un picco di 105.397 giocatori contemporaneamente, confermandosi uno dei titoli più popolari su PC.

Naturalmente, occorre ricordare che questi numeri riguardano soltanto i dati dei giocatori su Steam: purtroppo non è possibile accedere a grafici relativi alle edizioni su Origin e Epic Games Store, sebbene sia facile intuire che anche per tali versioni possa esserci stato un calo non indifferente.

Tuttavia, una conferma importante sulla crisi dell’ultimo capitolo di EA e DICE arriva anche analizzando i dati su obiettivi e trofei delle versioni Xbox e PlayStation: per la console di casa Microsoft, secondo quanto segnalato da True Achievements, solo il 43% dei giocatori ha raggiunto il livello 15, ottenibile solo in un paio di giorni.

Per quanto riguarda invece la versione per la console di casa Sony, le cose sembrano andare leggermente meglio: il 61% dei giocatori avrebbe infatti sbloccato il trofeo legato al raggiungimento del livello 15, ma solo il 36% avrebbe deciso di continuare per ottenere il livello 25.

VG247 ha inoltre sottolineato come, a dimostrazione del calo di interesse, adesso è molto più facile giocare con tanti giocatori controllati da un’intelligenza artificiale rispetto al lancio, pur mantenendo il cross-play attivo.

Gli sviluppatori dovranno dunque lavorare duramente per riconquistare la fiducia dei giocatori, che appare sempre di più in costante calo: l’augurio è che il prossimo aggiornamento riesca proprio ad attirare nuovamente i suoi fan.

Un’involuzione sicuramente impensabile fino a pochi giorni fa: nonostante le tante recensioni negative, il titolo era comunque riuscito a imporsi come uno dei più popolari delle ultime settimane.