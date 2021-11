Un insospettabile gioco ha doppiato Battlefield 2042 su Steam

Il lancio di Battlefield 2042 può certamente definirsi complicato: l’ultimo capitolo della saga sparatutto di EA e DICE è stato accolto con una certa freddezza da parte di larga parte della community.

Va comunque detto che Battlefield 2042 è riuscito comunque a conquistarsi una buona fetta di utenti, ottenendo una popolarità più che discreta nelle prime settimane: gli ultimi risultati hanno però svelato un insospettabile gioco che è riuscito non solo a sconfiggerlo, ma addirittura a doppiarne i giocatori attivi.

Questa volta non parliamo dunque delle valutazioni utenti vere e proprie, come successo a un altro insospettabile titolo che secondo i giocatori sarebbe «superiore», ma della popolarità riscontrata sullo store di Valve.

In ogni caso, gli sviluppatori di Battlefield 2042 sono consapevoli dei feedback arrivati dagli utenti, motivo per il quale all’inizio di dicembre dovrebbe arrivare un nuovo importante aggiornamento.

La nota piattaforma SteamDB (via PCGamesN) ha compilato tutti i risultati di vendita e dei giocatori attivi della scorsa settimana di Steam, rivelando una nuova insospettabile uscita che si è rivelata talmente popolare da doppiare Battlefield 2042.

Si tratta di Farming Simulator 22, l’ultimo capitolo della popolare serie di simulatori agricoli ideata da Giants Games che si è dunque rivelato un autentico successo.

Secondo quanto segnalato da SteamDB, Farming Simulator 22 avrebbe infatti non solo superato Battlefield 2042 nella classifica dei Top Seller, costringendolo ad accontentarsi del secondo posto, ma nel momento in cui è stata segnalata la notizia è stato possibile vedere nel nuovo simulatore agricolo il doppio dei giocatori in contemporanea rispetto allo sparatutto di EA e DICE.

Farming Simulator has more players than Battlefield. pic.twitter.com/zQKZvvrIbv — SteamDB (@SteamDB) November 28, 2021

Ovviamente, i numeri in questione riguardano esclusivamente la piattaforma Steam: occorre infatti ricordare che Battlefield 2042 è disponibile anche su Origin, la piattaforma di Electronic Arts.

Di conseguenza, questi numeri non vanno valutati come complessivi di tutti i giocatori PC, ma unicamente di quelli dello store Valve dove comunque continua a dimostrarsi uno dei titoli più popolari.

Se non altro, il dato interessante che emerge è l’ottimo lancio ottenuto da Farming Simulator 22 che sta riuscendo a sconfiggere, almeno su Steam, uno dei giochi più attesi dell’anno: vedremo se il suo successo continuerà anche nelle prossime settimane.

Il compito degli sviluppatori di Battlefield 2042 sarà certamente quello di gestire adeguatamente il lancio della loro ultima fatica: una mano in tal senso la sta dando la possibilità di poter creare mappe personalizzate, spingendo i fan a realizzarsi da soli la modalità battle royale.