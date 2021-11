Battlefield 2042 si aggiorna e “traccia la strada da percorrere”

Battlefield 2042 è disponibile ormai da diversi giorni, tanto che gli amanti della serie possono cimentarsi nella nuova iterazione della storica serie di FPS bellici.

Il titolo nato ancora una volta come “rivale” di Call of Duty Vanguard ha dalla sua un comparto multigiocatore davvero molto interessante, in grado di mettere a dura prova anche i fan più creativi.

Di recente abbiamo pubblicato anche la nostra recensione di Battlefield 2042, che potete trovare sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.

Purtroppo, però, il gioco ha anche messo sul piatto alcuni problemi da risolvere, tra cui un bug che fa crashare Xbox Series X. Ora, via comunicato stampa, EA e il team di DICE hanno confermato che è in arrivo un importante aggiornamento (e non solo).

É possibile richiamare alcuni rifornimenti in battaglia, come un piccolo drone robot utile per il fuoco di soppressione durante gli spostamenti.

«Stiamo ascoltando attentamente il vostro feedback che ci sta aiutando a dare vita agli update in arrivo», si legge nel post ufficiale.

E ancora, «Sono in arrivo due importanti aggiornamenti del gioco nelle prossime settimane, comunicando i nuovi contenuti in arrivo in Battlefield 2042. I team di tutto il mondo stanno lavorando 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per far evolvere e migliorare il gioco.»

Il primo aggiornamento sarà disponibile a partire dalla giornata di domani, giovedì 25 novembre 2021, mentre per inizio dicembre è prevista la pubblicazione di un Update 3 che promette di essere davvero molto interessante.

Non è finita qui: durante il periodo natalizio arriverà anche un ulteriore aggiornamento di una certa rilevanza, mentre a inizio 2022 verrà alzato il sipario sulla Stagione 1 di Battlefield 2042.

DICE sta lavorando quindi a pieno regime per migliorare sia la stabilità che le performance, oltre a ritoccare in positivo anche il funzionamento dei server di gioco.

Infine, anche alcuni aspetti del gunplay saranno corretti in corsa – specie con la pubblicazione del cosiddetto Update 3 – incluse novità per quanto riguarda il modello di mira.

Nell’attesa, avete già letto anche che gli utenti più creativi di Battlefield 2042 hanno voluto ricreare Squid Game nel gioco?