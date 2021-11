Battlefield 2042 è uno dei giochi Steam più odiati, ma anche tra i più giocati

Il lancio di Battlefield 2042 sicuramente verrà ricordato come uno dei più controversi della serie: l’ultimo titolo della serie sparatutto di EA e DICE sembra aver diviso il pubblico sulla bontà del proprio lavoro.

Osservando i primi dati ufficiali di Battlefield 2042, emerge infatti una produzione molto particolare e dai due volti: da un lato sta infatti scalando le classifiche negative di Steam, mentre dall’altro sta dimostrando di essere uno dei titoli più giocati dello store.

Nella nostra recensione avevamo sottolineato come Battlefield 2042 fosse un’esperienza solida e divertente, che nei prossimi mesi avrà la possibilità di evolversi ulteriormente.

Evidentemente, molti utenti non devono essere stati dello stesso avviso, al punto che in poche ore l’ultimo capitolo sparatutto è stato vittima di un fortissimo review bombing.

Dopo pochi giorni dal day one, adesso abbiamo un risultato che agli sviluppatori non farà certamente piacere: nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, Battlefield 2042 è alla posizione numero 9 tra i giochi Steam più odiati di sempre.

Un risultato che comunque sembra essere in leggero miglioramento dato che, come riportato da GamesRadar+, fino a poche ore fa aveva occupato la posizione numero 8, ma che comunque riesce a rendere l’idea della frustrazione di una buona fetta della community.

La classifica negativa, che potete consultare su Steam250, tiene conto della quantità di recensioni negative rilasciate in totale per stabilire il punteggio finale: il nuovo sparatutto è dunque nella bottom 10 e viene superato soltanto da pochi giochi, tra i quali c’è anche eFootball, saldamente in testa dal day one.

Tuttavia, è emerso anche un altro dato decisamente interessante: in questo momento, Battlefield 2042 è anche l’ottavo gioco più giocato su Steam, raggiungendo un picco di giocatori in contemporanea di 82.675 dal lancio.

Di conseguenza, almeno a livello di vendite, il lancio può comunque considerarsi un successo: tuttavia occorrerà che gli sviluppatori tengano d’occhio il malcontento della community, provvedendo a sistemare il prima possibile i suoi difetti per non scontentare la storica fanbase.

Sarà dunque interessante vedere come si evolverà la situazione, e i relativi numeri, nei prossimi giorni: vedremo se il titolo continuerà a mantenere la propria popolarità e se la situazione a livello di recensioni degli utenti migliorerà.

Oltre ai già citati problemi di malcontento da un punto di vista del gameplay, gli sviluppatori hanno anche dovuto fare i conti con le polemiche per una skin «politica», poco apprezzata da molti utenti.