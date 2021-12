Battlefield 2042 è gratis su Steam per il fine settimana (e non è il solo)

Anche per questo fine settimana, Steam ha deciso di fare un graditissimo regalo ai suoi utenti, decidendo di offrire a tutti gli utenti PC la possibilità di provare Battlefield 2042 gratis e senza costi aggiuntivi.

Da oggi tutti coloro sono in possesso di un account sullo store di Valve potranno dunque iniziare a scaricare gratuitamente Battlefield 2042 e giocare con i propri amici per tutto il weekend.

L’operazione sembra quasi essere una risposta alla prova gratuita di Call of Duty Vanguard, resa disponibile per tutti ma limitata esclusivamente ad alcune modalità multiplayer.

A differenza di quanto sta accadendo con il suo rivale, Steam ha invece deciso di garantire a tutti i suoi giocatori la possibilità di provare l’ultimo capitolo della serie di EA e DICE senza ulteriori limitazioni.

Di conseguenza, gli utenti potranno divertirsi online con qualunque modalità a loro scelta: All-Out Warfare, Portal e Hazard Zone sono tutte opzioni che è possibile provare durante il weekend gratuito, attualmente in corso.

Nel caso decidiate di voler fare vostro Battlefield 2042 per sempre, potrete acquistarlo a soli 39,59€ grazie allo sconto del 34%: alternativamente, potrete approfittare di sconti del 23% e del 19% sulle versioni Gold e Ultimate.

Vale però la pena di segnalare che non si tratta dell’unico gioco gratis offerto da Steam per il fine settimana: durante lo stesso periodo di tempo sarà infatti possibile scaricare ARK Survival Evolved, il popolare survival multiplayer ambientato in una misteriosa isola popolata da dinosauri.

Anche in questo caso, gli utenti potranno provare tutti i contenuti del gioco senza alcun limite e acquistarlo con uno sconto del 67% a soli 8,24€, o in alternativa approfittare dell’offerta al 35% sulla Ultimate Survivor Edition.

La prova gratuita di entrambi i titoli è disponibile da oggi e durerà per tre giorni: di seguito troverete i link per poter procedere immediatamente con i download.

A proposito di giochi gratis, da oggi sono iniziati i regali giornalieri di Epic Games Store per il Natale: vi consigliamo di non farvi sfuggire il primo importante omaggio.

Da ieri è inoltre possibile possibile approfittare di una valanga di nuovi giochi gratis su Game Pass, tra i quali c’è anche un popolare picchiaduro «mortale».