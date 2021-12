Xbox Game Pass si arricchisce oggi con una valanga di giochi gratis

Xbox Game Pass, il noto catalogo in abbonamento targato Xbox, si prepara a offrire ai giocatori ben 10 nuovi giochi a titolo completamente gratuito.

Grazie anche e soprattutto a un prezzo mensile davvero intrigante, il servizio permette infattidi giocare ad una libreria sempre più corposa di titoli, anche e soprattutto al Day One.

E se di recente un’analisi ha scandagliato i vantaggi di Xbox Game Pass, ma anche i suoi svantaggi, i giocatori pensano solo ed esclusivamente a una cosa: i giochi.

E se alcuni dei nuovi giochi gratis che sarebbero stati inclusi nell’abbonamento sono stati rivelati pochi giorni fa, oggi, 16 dicembre, è un giorno particolarmente ricco.

Si parte infatti con Mortal Kombat 11, il celebre picchiaduro a incontri che non ha certo bisogno di presentazioni, passando per il suggestivo Firewatch e l’altrettanto poetico Lake.

Notevoli anche The Gunk, oltre a Broken Age, Record of Lodoss War e Transformers: Battlegrounds. Poco più in basso, trovate la lista completa delle aggiunte di oggi al catalogo Game Pass (oltre ad Among Us, disponibile invece da ieri).

Mortal Kombat 11 (Cloud, Xbox e PC)

The Gunk (Cloud, Xbox e PC)

Broken Age (Cloud, Xbox e PC)

Firewatch (Cloud, Xbox e PC)

Ben 10: Power Trip (Cloud, Xbox e PC)

Race With Ryan (Cloud, Xbox e PC)

Lake (Cloud, Xbox e PC)

PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (Cloud, Xbox e PC)

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Cloud, Xbox e PC)

Transformers: Battlegrounds (Cloud, Xbox e PC)

Ricordiamo in ogni caso che questo mese dovremo però dire addio a nuovi giochi, anche se le recenti infornate vi faranno passare il malessere in men che non si dica.

Ma non solo: anche Sniper Elite 5, il nuovo capitolo del franchise di sparatutto, sarà disponibile su Game Pass fin dal lancio.

Infine, subito dopo i TGA sono stati infatti tanti nuovi giochi che arriveranno su Game Pass al Day One, alcuni dei quali realmente sorprendenti.