Battlefield 2042, arriva il nuovo update che aggiusterà molti problemi

Ve l’abbiamo detto in varie occasioni nei mesi scorsi: DICE ed Electronic Arts stanno tenendo duro per quanto riguarda Battlefield 2042.

L’ultimo titolo della famosa serie di shooter portava con sé delle grandi aspettative, ma i giocatori non sono rimasti soddisfatti dalla proposta ludica.

Nonostante ciò, effettivamente, le vendite del gioco sono andate sorprendentemente bene nonostante le valutazioni.

Talmente tanto, che abbiamo scoperto che Battlefield 2042 è risultato essere il gioco più venduto su PS5 del 2021.

Considerata l’entità del titolo, e il potenziale futuro che ha qualora venga rimesso in sesto, Battlefield 2042 non è ancora dato come disperso in azione da DICE.

A dimostrazione di questo, è in arrivo un corposo aggiornamento che porterà nel gioco molte feature richieste dai fan, e avrà l’obiettivo di risolvere i problemi più impellenti.

Come riportato da VGC, l’update 3.2 verrà pubblicato a partire da giovedì, e sarà disponibile per tutti i giocatori durante il corso della giornata.

DICE ha dichiarato che l’aggiornamento includerà «una manciata di piccoli aggiustamenti e migliorie al gioco, concentrate intorno alla stabilità».

Oltre a questo, il team di sviluppo metterà mano anche alle modalità di ottenimento degli XP quando si gioca Battlefield Portal, aumentando la quota di punti ottenuti per minuto su ogni modalità di gioco.

Infine ci sarà anche un update 3.3, piazzato per la seconda metà di febbraio, con il quale DICE ha intenzione di sistemare gli ultimi problemi che Battlefield 2042 si porta dietro.

In questo momento il gioco è stato abbandonato addirittura dai cheater, che hanno smesso di dare supporto ai software per gli imbroglioni per Battlefield 2042.

Allo stato attuale non si può non considerare un flop, perché nonostante i dati incoraggianti, alla fine dei conti Battlefield 1 è risultato superiore a questa ultima iterazione.

DICE ha addirittura smesso di conteggiare i dati dei giocatori su alcune modalità, visto quanto sono pochi.