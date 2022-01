Battlefield 2042 è un flop: sta per essere superato anche da… Battlefield 1

Nonostante sia stato uno dei titoli più attesi del 2021, Battlefield 2042 non è riuscito a convincere pienamente pubblico e critica, subendo un incredibile crollo dei giocatori dopo pochi mesi dal lancio.

La situazione si sta facendo talmente critica che gli utenti di Battlefield 2042 hanno iniziato ad abbandonare in massa l’ultimo capitolo sparatutto di EA e DICE, preferendo tornare sui precedenti titoli della serie.

E se servissero delle prove di questa incredibile crisi, basti sottolineare che i giocatori di una modalità sono talmente pochi che la stessa DICE ha smesso perfino di calcolarli.

Sembra che anche i cheater vogliano stare alla larga dall’ultimo capitolo della serie, preferendo perfino tornare a imbrogliare su Battlefield V: una situazione sicuramente paradossale.

Come se tutto ciò non bastasse, TheGamer oggi segnala che i numeri dello sparatutto futuristico sono talmente in calo che fra poco saranno sorpassati su Steam non solo dal già citato Battlefield V, ma perfino da Battlefield 1.

Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, il picco di giocatori attivi su Battlefield 2042 nelle ultime 24 ore è stato infatti di 8130, contro i 7637 di Battlefield 1 (via SteamDB): un distacco dunque di meno di 500 giocatori, decisamente impressionante se consideriamo il periodo di uscita di entrambi i giochi.

Battlefield V appare invece quasi irraggiungibile, con un picco di 19483 utenti in contemporanea: più del doppio dell’ultimo capitolo realizzato da EA e DICE e l’ennesima prova di quello che ormai appare sempre più come un grande e inaspettato flop.

Naturalmente occorre comunque sottolineare che i numeri in questione riguardano soltanto la piattaforma Steam, ma sono comunque l’ennesima prova che qualcosa non ha funzionato: gli sviluppatori dovranno lavorare duramente per provare a risollevare la situazione.

Considerando che si è trattato di uno dei videogiochi più venduti su PS5 nel 2021, questi numeri appaiono certamente incredibili: era difficile infatti aspettarsi un tale crollo in così poco tempo, dopo appena due mesi dall’uscita.

A tal proposito, PlayStation Store ha ufficialmente svelato la classifica dei giochi più scaricati su PS5 e PS4 del 2021: Battlefield 2042 era riuscito a guadagnarsi il quinto posto nella classifica next-gen.