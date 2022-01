Battlefield 2042, i giocatori sono così pochi che DICE non li calcola più

La speranza di portare buone notizie su Battlefield 2042 c’è sempre ma, anche stavolta, ci tocca riportarvi delle news non esaltanti.

L’ultimo titolo della famosa serie di shooter portava con sé delle grandi aspettative, ma i giocatori non sono rimasti soddisfatti dalla proposta ludica.

Anche se, almeno nei primi giorni, le vendite del gioco sono andate sorprendentemente bene nonostante le valutazioni.

Di recente, Battlefield 2042 si è dovuto piegare anche ad una dolorosa beffa, perché pure i cheater si sono stancati e stanno giocando a precedenti episodi della serie.

A soli due mesi, scarsi, dalla release di Battlefield 2042, le cose non sembrano andare decisamente per il verso giusto.

Tutti i problemi, ed il malcontento, generato dalle condizioni del gioco ha fatto sì che i giocatori si allontanassero in fretta dai server di gioco.

Talmente tanto che, per una modalità, i giocatori sono così pochi che DICE stessa ha smesso di calcolarli.

Letteralmente e figurativamente, visto che dopo appena sette giorni non sono stati più comunicati dei dati sulla modalità Hazard Zone, come riporta PlayStation Lifestyle.

https://t.co/Lk1rQ1aJ1X

There's that few players in Hazard Zone that they didn't even bother to report statistics internally on it after Thanksgiving (Day 7 after worldwide launch).

So yeah, Hazard Zone is an unsurprising bust and I wouldn't expect support on it.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 10, 2022