Battlefield 2042 è un flop? Dalle vendite non si direbbe

Lo sparatutto di EA e DICE Battlefield 2042 starebbe perdendo una quantità di giocatori davvero preoccupante, nonostante i numeri di vendita sembra dicano tutt’altro.

Dopo il lancio avvenuto solo due settimane fa Battlefield 2042 avrebbe infatti perso il 60% dei giocatori attivi, numeri non certo bassi per un prodotto di tale caratura.

Vero anche che da poco gli sviluppatori hanno messo a disposizione il più grande aggiornamento di sempre, con tantissimi bug fix e miglioramenti QOL richiesti a gran voce dalla community.

Del resto, dopo che Battlefield 2042 è stato eletto come il peggior capitolo principale della serie da Metacritic, intervenire in tempi rapidi era d’obbligo.

Ora, il noto giornalista e insider Tom Henderson – da sempre molto bene informato circa le novità che ruotano a giochi come Battlefield e Call of Duty – ha reso noto che nella sola prima settimana Battlefield 2042 ha segnato ben 4.23 milioni di copie vendute.

Non si tratterebbe di un numero risibile, visto che in questo modo il gioco avrebbe di fatto doppiato i risultati di gran parte dei capitoli del franchise usciti in precedenza.

Poco sotto, il tweet di Henderson che confermerebbe la notizia (via ResetEra):

Week 1 sales: Battlefield 3 – 4.68M

Battlefield 1 – 3.46M

Battlefield 4 – 2.59M

Battlefield: Hardline – 1.48M

Battlefield: Bad Company 2 – 1.39M

Battlefield: Bad Company – 0.44M#Battlefield2042 – 4.23M — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 3, 2021

Se i dati forniti sono del tutto esatti, si tratterebbe del secondo miglior risultato ottenuto da un capitolo della serie dopo Battlefield 3, fermo a 4.68 milioni di unità nella prima settimana.

Ricordiamo anche che il gioco è stato “vittima” delle recensioni degli utenti, ancora più ingenerose e spietate se si considera anche il review bombing in atto su Steam.

Vero anche che nonostante le tante recensioni negative, il titolo era comunque riuscito a imporsi come uno dei più popolari delle ultime settimane.

Del resto, proprio durante la settimana subito dopo il lancio, il gioco di EA e DICE è riuscito perfino a farsi doppiare da un altro insospettabile titolo che poco ha a che vedere con gli FPS.