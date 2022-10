Battlefield 2042, a quasi un anno dall’uscita arriva il primo evento speciale

Chi ha detto che Battlefield 2042 è morto? L’ha detto Electronic Arts in realtà, ma questo non significa che non ci siano eventi da portare a termine.

Lo sfortunato capitolo del franchise, l’ultimo che potete ancora trovare su Amazon, è stato una sorpresa, in negativo, per tutti i fan e il team di sviluppo.

Secondo Vince Zampella, ex-Respawn Entertainment e responsabile del franchise, lo shooter è stato troppo ambizioso e per questo non è riuscito a raggiungere il risultato sperato.

Non si può dire che EA e DICE non ci abbiano provato in tutti i modi, fornendo al titolo una manciata di nuovi contenuti che avrebbero potuto ridare una spinta. E ora ne arrivano altri.

La mappa Stranded promette scontri ad alto tasso di spettacolarità.

Come riporta The Gamer, lo shooter sta per accogliere il suo primo evento speciale a poco meno di un anno dall’uscita.

Battlefield 2042 sta per ospitare il suo primo evento live-service. Si chiama The Liquidators e arriverà la prossima settimana con una versione a combattimento ravvicinato della modalità di gioco Conquista, nonché ricompense uniche per la partecipazione.

In origine il titolo avrebbe dovuto avviare questo tipo di eventi subito dopo il suo lancio, ma il lancio turbolento ha costretto DICE ad accantonare le sue ambizioni per risolvere i tanti problemi.

The Liquidators si svolgerà dall’11 al 25 ottobre. I giocatori potranno affrontare la nuova modalità di gioco chiamata Tactical Conquest, dove combatteranno in versioni più piccole di Arica Harbor, Breakaway, Caspian Border, Scarted, Renewal e Stranded.

La partecipazione a questo evento può far guadagnare ai giocatori anche dei contenuti extra. Completando le sfide potrete guadagnare dei nastri, per ottenere queste ricompense:

10 nastri – Carta sfondo giocatore epica “The Shield”

30 nastri – Skin arma epica AM40 “Calibro cinetico”

60 nastri – Set da specialista apripista epico “Wrecking Crew”

100 nastri – Skin veicolo leggendario “Cavallo di Troia” M1A5

Battlefield di recente ha compiuto 20 anni e che, probabilmente, dopo tutto questo tempo ha bisogno di rinnovarsi considerevolmente, forse.

Nel frattempo la concorrenza non si ferma affatto, perché Call of Duty Warzone 2 è stato finalmente svelato ed ha anche una data di uscita.