Superman diventa next-gen e vola in Unreal Engine 5 (grazie ai fan)

È passato molto tempo da quando abbiamo avuto tra le mani un nuovo gioco di Superman, eroe DC spesso adombrato dal ‘rivale’ di Gotham City, Batman.

Sebbene l’Uomo d’Acciaio apparirà quasi certamente nel prossimo gioco dedicato alla Suicide Squad (che trovate in preorder su Amazon a ottimo prezzo) è altresì vero che manca un vero e proprio standalone.

Ora, lasciando da parte la Squadra Suicida targata DC che arriverà solo prossimamente, una nuova demo mossa dall’Unreal Engine 5 dedicata a Superman è stata da poco condivisa online.

Questa, come riportato anche da Wccftech, ci dà un assaggio di come sarebbe un gioco next-gen con protagonista il supereroe kryptoniano.

La nuova demo, che è stata sviluppata da Tyson Butler-Boschma, rivisita una vecchia beta messa in piedi dallo sviluppatore utilizzando The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience demo.

Inutile dire che la nuova versione del motore di Epic rende questa demo realmente impressionante, tanto che in molti fantasticheranno circa la possibilità di vedere un giorno un gioco vero e proprio con questa qualità.

Poco sotto, trovate un video che mostra Superman nello splendore dell’UE5:

Questo progetto è stato costruito semplicemente come test per capire come potrebbe essere un futuro gioco di Superman in una città moderna su larga scala, in UE5.

Come spiegato da Butler-Boschma, «sogno un gioco moderno di Superman e, con il rilascio di UE5, sembrava essere terreno fertile per alcune sperimentazioni con gli incredibili pacchetti che Epic ha reso disponibili».

La demo di questo prototipo di gioco dedicato a Superman può essere scaricata a questo indirizzo, in forma totalmente gratuita (ovviamente, essendo l’autore sprovvisto delle autorizzazioni ufficiali di sfruttamento).

Restando in tema DC, ricordiamo che prossimamente sarà anche il turno di Gotham Knights, il titolo ambientato all’interno dello stesso universo dei precedenti giochi della serie Batman Arkham.

Ma non solo: avete letto anche che qualcuno ha rilasciato un incredibile HD Texture Pack per il primo capitolo della serie di videogiochi dedicati al Cavaliere Oscuro di Rocksteady?