Batman Arkham Asylum rivive e diventa next-gen grazie ai fan

Batman Arkham Asylum è il primo capitolo della serie uscito ormai diversi anni, dando così il via alla trilogia del Cavaliere Oscuro a cura di Rocksteady Studios più amata di sempre.

Ispirato dai film di Christopher Nolan (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso), da quelli di Tim Burton e dai fumetti DC Comics, il gioco ha segnato un traguardo notevole per quanto riguarda i videogiochi ispirati al Crociato Incappucciato.

Senza nulla togliere ai sequel, incluso Batman Arkham Knight (verso cui i fan continuano ad aggiungere contenuti di un certo spessore) è ora il turno di tornare nel manicomio criminale del primo capitolo.

Difatti, come riportato da DSO Gaming, GPUnity ha rilasciato un incredibile HD Texture Pack per il primo capitolo della serie Arkham.

Questo HD Texture Pack è un must-have per tutti coloro che vogliono rivivere le avventure originali di Batman, nello splendore dell’altissima risoluzione.

Entrando più nel dettaglio, questo HD Texture Pack ricrea attentamente le texture dei vari personaggi secondari e non, allineandosi a quanto visto in Arkham Knight.

Inoltre, il pachetto include urti realistici sulla pelle, così come texture dei capelli migliorate per Joker e Batman per quanto riguarda armatura e mantello.

Questo pack migliora oltre 100 texture ed è scaricabile – in forma totalmente gratuita – da questo indirizzo.

Ovviamente, si tratta di un contenuto davvero imperdibile se vuole scoprire – o riscoprire – un piccolo grande classico dedicato all’eroe di Gotham.

Restando in tema, ricordiamo che WB Games Montreal è invece al lavoro su Gotham Knights, l’ambizioso capitolo ambientato in un mondo dove Batman non c’è più.

Ma non solo: qualcuno ha fatto diventare The Batman il videogioco definitivo sull’Uomo Pipistrello, usando il motore di Sifu grazie ad una mod.

Infine, avete letto anche che Hideo Kojima – il creatore di Death Stranding e Metal Gear Solid – attraverso Twitter ha indicato il suo film di Batman preferito?