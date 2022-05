Le uscite di scena in Elden Ring possono essere davvero spettacolari

Elden Ring, il capolavoro di FromSoftware che ha conquistato tutti, continua a sorprendere grazie a una quantità davvero notevole di curiosità, a cui ora se ne aggiunge un’altra legata alla co-op.

Il nuovo open world (di cui potete acquistare la bellissima Launch Edition su Amazon) vede infatti la possibilità di prendere parte a sfide in modalità cooperativa online.

Considerando che il gioco non è affatto più semplice rispetto a Dark Souls, questa aggiunta è sicuramente stata ben accolta dalla community.

Ora, come riportato anche da Game Rant, dopo aver ucciso un drago con l’aiuto di un’evocazione, un giocatore ha visto quest’ultima trasformarsi in una luna, fluttuare nell’aria e svanire nel nulla.

Attenzione: da questo momento seguiranno piccoli spoiler sui boss di Elden Ring. Se non avete ancora affrontato l’avventura di FromSoftware, proseguite a vostro rischio.

Recentemente, un giocatore ha infatti portato la stregoneria al limite aggiungendo una nuova funzione all’incantesimo Full Moon di Rennala, in Elden Ring.

Usandola in una maniera mai vista prima, l’utente in questione ha deciso di uscire di scena dopo il combattimento accompagnato da una vera e propria coreografia da lasciare abbastanza senza fiato.

Come potete ammirare nella clip sottostante pubblicata su Reddit, si tratta del modo più scenico possibile per abbandonare il campo di battaglia.

Il video mostra il momento esatto in cui l’utente di Reddit ‘RandumbStoner’ resta piacevolmente sorpreso dall’uscita di scena del suo amico evocato, il quale ha usato la stregoneria della Luna Piena come modo alternativo per ‘salutare’ il giocatore.

Restando in tema di imprese del tutto particolare, avete visto che un altro giocatore ha impiegato un totale di appena 32 secondi per battere i boss finali del gioco?

Ma non solo: avete letto anche che un altro Senzaluce è invece riuscito a sfuggire a un’invasione in Elden Ring fingendosi un personaggio non giocabile?