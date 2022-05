Nintendo Switch ha il suo soulslike, una sorta di Elden Ring con i granchi

Nella giornata di oggi si è tenuto un nuovo Indie World, l’evento digitale che ha dato a Nintendo Switch il suo soulslike decisamente particolare.

Intorno a questo evento gira sempre il nome del seguito di Hollow Knight, che potete recuperare su Amazon, ed ogni volta i fan rimangono delusi.

Le ultime notizie su Silksong risalgono a ben tre anni fa, quando il Team Cherry fece vedere per la prima volta i nuovi contenuti dell’avventura inedita.

Possiamo anticiparvi che neanche stavolta è apparso l’atteso sequel ma, nell’evento che si è tenuto oggi pomeriggio, ci sono stati tantissimi nuovi annunci.

La presentazione, che trovate qui sopra, è durata circa venti minuti ed ha avuto altrettanti annunci di nuovi videogiochi per Nintendo Switch.

Nintendo ha presentato 20 giochi indie di sviluppatori e publisher di tutto il mondo in arrivo su Nintendo Switch. Come da tradizione, alcuni di questi titoli sono disponibili già da oggi:

Mini Motorways

Soundfall

OPUS: Echo of Starsong – Full Bloom Edition

Gibbon: Beyond the Trees

Indie World ha mostrato tantissimi progetti interessanti in generale. Wildfrost, per esempio, è un gioco di carte roguelike in cui i giocatori creano e personalizzano il proprio mazzo nel corso di una missione per mettere fine al gelo eterno. Ma su Switch arriva anche Totally Accurate Battle Simulator, l’esilarante simulatore di battaglie con il motore fisico più barcollante mai creato.

Tutta questa lista di titoli sarà in grado di riempire la vostra estate su Switch. Date un’occhiata a tutte le date di uscita:

Titolo Data di uscita

Mini Motorways Oggi OPUS: Echo of Starsong –

Full Bloom Edition Oggi Gibbon: Beyond the Trees Oggi Soundfall Oggi SILT Giugno 2022 Wayward Strand 21 luglio 2022 Ooblets Estate 2022 ElecHead Estate 2022 We Are OFK Estate 2022 Totally Accurate Battle Simulator Estate 2022 Batora: Lost Haven Autunno 2022 Wildfrost Inverno 2022 Cult of the Lamb 2022 Another Crab’s Treasure 2023 Gunbrella 2023

Card Shark Preordini e demo da oggi Idol Manager 25 agosto 2022 OneShot: World Machine Edition Estate 2022 Cursed to Golf Estate 2022 A Guidebook of Babel Autunno 2022

Ma a colpire la nostra attenzione è senz’altro Another Crab’s Treasure, di Aggro Crab: un soulslike con un granchio.

Another Crab’s Treasure è un soulslike ambientato in un mondo subacqueo sull’orlo del collasso. Nei panni del paguro Kril, i giocatori dovranno indossare come conchiglia i rifiuti che troveranno in giro, per resistere agli attacchi dei nemici più imponenti.

L’avventura sarà un’epica caccia al tesoro per recuperare la conchiglia originale, scoprendo gli oscuri segreti che si celano in un oceano inquinato. Another Crab’s Treasure arriverà su Nintendo Switch l’anno prossimo, e non vediamo l’ora di giocare a questo Elden Ring con i granchi.

Gli indie, per altro, sono da sempre di casa su Nintendo Switch, che anche grazie a questa pletora di produzioni continua a vendere tantissimo. Ma davvero tanto.

Ma anche grazie ai grandi titoli, come Metroid Dread. L’ultima avventura di Samus è stata un successo, ed ha ottenuto numeri record.

Anche se il futuro sembra plumbeo, a causa della crisi dei semiconduttori. Il Presidente di Nintendo si è espresso al riguardo e, come potete immaginare, le previsioni sul futuro della crisi non sono buone.