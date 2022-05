Elden Ring incontra Harry Potter, e Hogwarts Legacy può aspettare

Una nuova mod di Elden Ring dedicata al mondo magico di Harry Potter sembra portare alla grande la magia nel soulslike di From.

Questa dovrebbe alleviare l’attesa per la conferma della data di uscita di Hogwarts Legacy, l’atteso gioco open world dedicato ai maghetti più famosi di sempre (e che trovate su Amazon).

Se le mod in Elden Ring si sprecano – basti pensare a quella che include i personaggi di Star Wars – vedere un crossover in stile Harry Potter ha il suo perché.

Come riportato da PC Games N, il modder ‘az3163693’ aggiunge Potter con la fidata scopa Nimbus 2000 (che sostituisce Torrente), anche se purtroppo quest’ultima non può volare.

La bacchetta di Elder – nome decisamente appropriato – sostituisce lo Scettro Regale Cariano del gioco ed è probabilmente la parte migliore del set per chiunque voglia lanciare incantesimi con una bacchetta invece di un bastone – proprio come in Hogwarts Legacy.

Anche l’abito di Harry appare in tutto e per tutto simile a quello visto nei film, tanto che lo stesso aspetto del personaggio sembra avere le fattezze di Daniel Radcliffe.

Ovviamente, alcuni glitch rendono il tutto meno ‘magico’, sebbene si tratta in ogni caso di una mod davvero straordinaria, in grado di includere una versione sorprendente del caro vecchio Potter (potete provarla scaricandola da questo indirizzo).

Poco sotto, un video che mostra Harry Potter in Elden Ring:

Restando in tema Hogwarts Legacy, ricordiamo che da alcune settimane è stata annunciata perfino un’edizione per console Nintendo Switch, anche se al momento non è dato sapere se sarà un vero e proprio porting o un’edizione in cloud gaming.

Ma non solo: gli sviluppatori hanno già avuto modo di chiarire che non saranno presenti microtransazioni all’interno di Hogwarts Legacy.

Infine, c’è anche una brutta notizia per gli appassionati della saga: nel prossimo gioco dedicato al mondo magioco potrebbe essere l’assenza dello sport più amato, visto che al momento il Quidditch non risulterebbe tra le attività giocabili.