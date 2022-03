Hideo Kojima ha scelto il suo Batman preferito (e non è The Batman)

Hideo Kojima è uno dei quegli autori che non ha certo bisogno di presentazioni, tanto che i fan attendono a braccia aperte i suoi prossimi progetti.

Il papà di Death Stranding e Metal Gear Solid rivelerà a breve i nuovi giochi attualmente in lavorazione, di cui si sa francamente molto poco.

Tempo fa il director nipponico aveva confermato di essere al lavoro su ben due giochi, nonostante siano ancora avvolti nel mistero.

Sappiamo inoltre che i suoi prossimi progetti saranno «oltraggiosi», come rivelato in un’offerta di lavoro apparsa in rete nelle scorse settimane: ora, però, Kojima-san ha rivelato qual è il suo Batman preferito.

Come riportato da The Gamer, Kojima ha infatti lasciato intendere qual è secondo lui il miglior Cavaliere Oscuro a memoria di cinefilo.

«Questo è il mio film preferito di Batman», ha twittato Kojima, allegando il poster giapponese di The LEGO Batman Movie.

Proprio così: anche dopo aver visto The Batman, il film dedicato al Crociato di Gotham preferito di Kojima è ancora quello LEGO.

Meglio di Batman Begins, meglio del film con Michael Keaton nel 1989, e forse anche meglio del Joker di Joaquin Phoenix.

This is my favorite Batman movie pic.twitter.com/iH5pV883od — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) March 13, 2022

