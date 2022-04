Bioware rompe il silenzio su Mass Effect 5, ma le notizie non vi piaceranno

Mass Effect 5 e Dragon Age 4 sono i progetti con cui Bioware tenterà il riscatto, e per questo motivo sono tra i più attesi dalla community dei videogiocatori.

La Legendary Edition della saga fantascientifica, che trovate su Amazon, è servita solo come un palliativo nell’attesa del nuovo, grande capitolo di Mass Effect.

Bioware ha aggiornato di recente lo stato dei lavori di Dragon Age 4, e una volta tanto ci sono anche delle buone notizie che arrivano dal team di sviluppo.

Contestualmente a Mass Effect 5, di cui ancora non sappiamo niente e, probabilmente, continueremo a non saperne per molto tempo.

Mentre continuamo a non avere altri trailer, immagini, o informazioni di altro tipo, Bioware ha pubblicato un aggiornamento sul proprio blog ufficiale riguardo questi due progetti.

Nel post, il team di sviluppo si rivolge a tutta la community fornendo degli update su Dragon Age 4 e Mass Effect 5 anche se, lo anticipiamo, non c’è molto di nuovo.

Per quanto riguarda l’epopea fantasy non c’è nulla di nuovo, se non delle interviste ad alcuni sviluppatori che raccontano la loro esperienza a lavoro sul titolo.

Passando a Mass Effect 5, invece, Bioware ha reso noto lo stato dello sviluppo, e le notizie non sono esaltanti:

«C’è anche il nostro prossimo gioco nell’universo di Mass Effect, che attualmente è all’inizio dello sviluppo. Ci vorrà un po’ prima di poterne parlare nel dettaglio, ma non vediamo l’ora di mostrarvi a cosa stiamo lavorando!»

Insomma, è il caso di avere molta pazienza e mettersi il cuore in pace per Mass Effect 5. Aspettiamo con ansia ulteriori novità da parte di Bioware.

Nel frattempo possiamo continuare ad analizzare il poster, che contiene tanti segreti che nessuno ha ancora scoperto.

Bioware stessa ha svelato che in questi due titoli sta concentrando tutte le proprie energie, perché saranno videogiochi con cui vuole rinascere.