Un Baldur’s Gate arriva dopo 20 anni su PC, ma il prezzo non vi piacerà

A volte assistiamo a delle uscite davvero improvvisate, come quella di Baldur’s Gate Dark Alliance che, dopo 20 anni, esce su PC.

Il titolo originale uscità infatti in esclusiva console durante la generazione di PlayStation 2, e in quell’ambito è rimasto per tutto questo tempo.

Il franchise è tornato di recente, perdendo il nome di Baldur’s Gate però: qui trovate la recensione di Dungeons & Dragons Dark Alliance.

Baldur’s Gate, invece, è tornato in pompa magna con l’early access del mastodontico terzo capitolo, che di recente si è aggiornato con tantissimi contenuti.

Baldur’s Gate Dark Alliance arriverà nella giornata di oggi su PC, tramite Steam, GOG ed Epic Games Store, con una edizione pensata appositamente.

Il titolo uscì nel lontano 2001 in esclusiva per console, e negli anni è uscito in tantissime versioni tra PlayStation 2, Xbox, GameCube, Game Boy Advance e anche su Nintendo Switch in versione digitale.

Ma, in 20 anni, non c’è mai stata una release per il mercato PC. È stata annunciata oggi, con uno shadowdrop in piena regola, senza comunicazioni altisonanti (e va detto che forse non servivano effettivamente).

Il titolo era una rivisitazione molto action del franchise legato a Dungeons & Dragons, con uno stile di gioco hack ‘n’ slash che richiama sicuramente Diablo e tutti i suoi cloni.

Come potete vedere dal trailer qui sopra si tratta di un porting in piena regola, senza nessun tipo di miglioria o rimasterizzazione reale, al di là dei 60fps e dei 1080p.

Se state pensando di rivivere la vostra infanzia e acquistare subito Baldur’s Gate Dark Alliance, il prezzo probabilmente vi frenerà. Il titolo, infatti, è venduto a €29.99 su ogni store.

Se il prezzo vi ha fatto cambiare idea, ma volete comunque provare di titoli ispirati a D&D, date un’occhiata alla nostra speciale selezione dei giochi ispirati.

Un titolo simile è Pathfinder Wrath of the Righteous, che vi consigliamo di recuperare non prima di aver letto la nostra recensione per PC.