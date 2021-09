Baldo riceve una nuova patch (per la versione messa peggio)

Baldo The Guardian Owls è il videogioco tutto italiano di cui ultimamente si è parlato parecchio, purtroppo anche per i motivi sbagliati.

Il gioco, ispirato tra gli altri anche ad alcuni capitoli classici della saga di Zelda The Legend of Zelda Link’s Awakening, ha creato non pochi grattacapi ad alcuni giocatori per via di alcuni bug segnalati da più parti.

L’avventura, che avrebbe dovuto essere anche un’esclusiva temporale di Nintendo Switch, soffre parecchio proprio sulla piattaforma della Grande N, la più funestata da glitch e problemi di vario genere.

Nonostante ciò, su SpazioGames abbiamo da poco recensito il gioco giudicandolo nella maniera più obiettiva e chiara possibile (e, cosa più importante, senza pregiudizi).

Ora, attraverso i canali social ufficiali, il NAPS Team ha annunciato di aver rilasciato un nuovo hotfix relativo alla versione per console Nintendo.

Il post conferma infatti il rilascio della patch 1.0.3, atta a corregge bug e altro:

Hotfix 1 ora disponibile su Nintendo Switch (patch 1.0.3) Piccoli glitch risolti e altri in fase di correzione con il prossimo hotfix 2.

NAPS ha quindi confermato un ulteriore aggiornamento (chiamato genericamente hotfix 2) in dirittura d’arrivo nelle prossime settimane.

Al momento in cui scriviamo non è stato reso noto cosa corregge nello specifico la patch 1.0.3, ma per poterla scaricare vi basterà far partire il gioco con la vostra Switch collegata alla rete.

Insomma, nonostante tutto, sembra che lo studio di Messina composto da sole due persone voglia allontanare presto lo spettro di quanto accaduto con Cyberpunk 2077.

Ricordiamo che pochi giorni fa Baldo The Guardian Owls ha ricevuto la prima e più importante patch, atta a correggere un bel po’ di problemi relativi a tutte le versioni.

