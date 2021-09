Baldo, disponibile la prima patch: ecco cosa cambia

Baldo, il videogioco italiano salito alle cronache per essere ispirato alle opere dello Studio Ghibli, non se la sta passando benissimo.

Il titolo, ispirato tra gli altri anche agli Zelda classici come The Legend of Zelda: Link’s Awakening, sta facendo venire i sorci verdi ai giocatori per una serie di problemi tecnici, anche molto gravi.

E pensare che, talmente tanta era la sua forza mediatica, che nella release originaria datata estate 2020, Baldo avrebbe dovuto essere anche un’esclusiva temporale di Nintendo Switch.

Il titolo dello studio NAPS ha inevitabilmente affascinato tutti sin dal lancio, finendo per essere inserito anche nelle liste dei “best of” di molte testate internazionali.

Come avete potuto notare, in questi giorni non avete visto la recensione di Baldo sulle nostre pagine. Lo studio non ha infatti fornito i codici review, quelli che vengono inviati in anticipo a giornalisti ed influencer per provare il gioco, e di recente abbiamo scoperto il perché.

I giocatori stanno infatti registrando problemi molto gravi. Bug invalidanti, sezioni di gioco “rotte”, e cose che denotano uno stato ancora embrionale, per certi versi, del progetto.

Forse il fatto di essere uno studio di sole due persone ha aggravato questa situazione, che ricorda molto la versione indie di ciò che è successo con Cyberpunk 2077.

Ma NAPS sta lavorando sodo, e sulle pagine social ufficiali ha divulgato le prime informazioni della primissima patch (che è già disponibile per la versione PC) che arriverà per Baldo. Ecco la serie di hotfix alle sezioni dell’avventura:

Galeone, tentacolo rosso

Miniera abbandonata, pietra mancante

Fogne, leva non funzionante

Rodia Town, rimanere bloccati dietro la ragazza

Savoca Prison, muri invisibili nelle celle con gli scheletri

Fogne, muri invisibili

Circo, forziere dell’endgame

Savoca Prison, statue delle torce che bloccano

Alcune collisioni non funzionanti

Il team ha anche dichiarato che sta lavorando agli altri problemi noti, come il reset degli slot dei cuori e il reset dei globi. Quindi, se avete riscontrato problemi in queste zone del gioco vi basterà avere pazienza, perché prima o poi la situazione verrà sistemata.

Per quanto riguarda le altre versioni del gioco, precisamente PS4, PS5, Xbox One, Apple Arcade e Nintendo Switch, il team ha dichiarato che la patch è in approvazione presso i rispettivi publisher e platform holder.

Speriamo che a breve Baldo possa tornare in splendida forma, così da tenersi stretto il titolo di “Zelda italiano” che un po’ tutto il mondo gli ha dato.

Sempre che la patch non faccia più danno del buco. Come la 1.3 di Cyberpunk 2077, che adesso ha creato una nuova polemica pozzanghere e sta facendo discutere parecchio.

A proposito di aggiornamenti, avete visto le novità dell’aggiornamento numero 17 di No Man’s Sky? Si chiama Frontiers, e trasforma il gioco in un piccolo city builder.