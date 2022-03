Babylon’s Fall parte male: al day-one c’è il deserto

Da qualche giorno è stato reso disponibile al grande pubblico Babylon’s Fall, ultimo lavoro di PlatinumGames che è arrivato su PC e in esclusiva console PS4 e PS5.

L’attesa della community intorno al titolo multiplayer online, rivelatosi tale dopo essere stato inizialmente presentato come un single player, non era di certo così trepidante come quella riservata ad altre produzioni uscite recentemente, una fra tutte Elden Ring.

Sicuramente tutto ciò ha anche contribuito a far sì che Babylon’s Fall, nel giorno stesso dell’uscita, non sia stato proprio un successo.

Presa visione della natura ancora acerba del gioco, di cui avevamo avuto la possibilità di parlarvi mesi fa, all’epoca dell’analisi della beta, sembra che adesso le cose non siano cambiate poi così tanto, con i giocatori che hanno deciso di rivolgere le proprie attenzioni verso altre direzioni.

Al day one, infatti, i giocatori simultanei su Steam del nuovo titolo di PlatinumGames si sono aggirati solamente intorno ai 700, un numero sicuramente modesto (via TheGamer).

Sembra che durante la giornata i numeri abbiano subito diverse fluttuazioni, arrivando a toccare i soli 400 utenti attivi. E considerando che parliamo di un gioco che dovrebbe dare il meglio di sé in cooperativa…

A quanto pare le cose sono andate leggermente meglio su Twitch, in cui la quantità di giocatori interessati a Babylon’s Fall è arrivata nell’ordine delle migliaia. Ciò è significativo, poiché potrebbe far capire che sono di più gli utenti che preferivano guardare il gioco di quelli che invece hanno deciso di giocarlo.

Visto i numeri piuttosto esigui, Square potrebbe rimanere delusa anche di questo titolo, considerando che ultimamente il famoso publisher sembra che sia particolarmente difficile da soddisfare con i suoi giochi.

Se però volete provare il nuovo Babylon’s Fall su PC, potete dare un’occhiata ai requisiti richiesti, che sono sorprendentemente alti e vi stupiranno.