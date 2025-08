Bandai continua a espandere il vasto catalogo della linea SH Figuarts dedicata a One Piece, annunciando ufficialmente l’apertura dei preordini per una nuova action figure dedicata a Sanji. Il personaggio viene proposto in una versione ispirata alla saga di Romance Dawn, arco narrativo che segna l’inizio del viaggio dei protagonisti nell’opera di Eiichiro Oda.

Sanji - SH Figuarts

Questa rappresentazione di Sanji si distingue per l’attenzione posta nel riprodurre fedelmente l’aspetto del personaggio prima del salto temporale, con l’iconico completo elegante, la camicia abbottonata, la cravatta e il ciuffo biondo che copre l’occhio sinistro. L’action figure raggiunge un’altezza di circa 15,5 cm e si presenta con una struttura articolata che consente una vasta gamma di pose dinamiche, pensate per ricreare scene iconiche tratte sia dal manga che dall’anime.

Inclusi nella confezione si trovano numerosi accessori, come mani intercambiabili e diversi volti opzionali, che offrono ai collezionisti una notevole libertà espositiva. L’obiettivo è quello di garantire la massima versatilità, senza mai sacrificare il dettaglio estetico o la qualità costruttiva, tratti distintivi della linea SH Figuarts.

La nuova figure di Sanji si inserisce all’interno di un progetto più ampio da parte di Bandai, volto a omaggiare le origini di One Piece con versioni Romance Dawn dei personaggi principali. A questo proposito, è importante segnalare che l’espressione alternativa per la figure SH Figuarts di Monkey D. Luffy Romance Dawn sarà disponibile separatamente.

Con questa nuova uscita, Bandai offre ai fan un’occasione imperdibile per arricchire la propria collezione con un pezzo che celebra uno dei momenti più iconici della saga.

Prezzo e data di uscita della figure

La distribuzione giapponese è prevista per gennaio 2026, mentre in Italia l’arrivo è atteso per marzo 2026, tramite il distributore ufficiale Cosmic Group. Il prezzo consigliato al pubblico sarà di circa 65,00 Euro, una cifra coerente con il livello di qualità e dettaglio garantito dal prodotto.