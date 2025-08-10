Hot Toys ha aperto i preordini per la nuova e straordinaria action doll dedicata al Big Chap, il leggendario Xenomorfo protagonista del primo film Alien del 1979 diretto da Ridley Scott. Un’icona del cinema di fantascienza e horror, il Big Chap è frutto della visione artistica biomeccanica di H.R. Giger e rappresenta la creatura che, nel film, emerge dal corpo di Kane per poi affrontare il drammatico scontro finale con Ripley.

Big Chap - Hot Toys

Questa fedele riproduzione in scala 1:6, alta 36 cm, fa parte della rinomata linea Movie Masterpiece, sinonimo di qualità e accuratezza nel panorama del collezionismo. Il design ricalca fedelmente le movenze e l’aspetto della creatura sul grande schermo, grazie a un corpo realizzato con materiali premium come PVC, ABS e silicone. La figure dispone di ben 30 punti di articolazione che permettono un’ampia varietà di pose dinamiche e scenografiche.

Tra i dettagli più apprezzabili spiccano il nuovo head sculpt con calotta semitrasparente, capace di rivelare finissimi particolari interni, e la mascella articolata dotata di doppia bocca estensibile, per ricreare le iconiche scene del film. La pittura accurata del corpo in silicone esalta la texture della pelle aliena, mentre la coda completamente articolata e le otto paia di mani intercambiabili — tra cui una con dita flessibili — ampliano ulteriormente le possibilità espositive.

La confezione include anche una base display in stile diorama, perfetta per valorizzare l’esposizione. Per i collezionisti più esigenti, Hot Toys ha realizzato una speciale edizione limitata a mercati selezionati che include una pregiata carta da collezione in metallo ispirata all’universo di Alien.

Data di uscita

Distribuita ufficialmente in Europa da Heo, l’action doll del Big Chap è disponibile in preordine presso i principali rivenditori specializzati. L’uscita è prevista per la fine del 2026, rendendo questo modello un pezzo imperdibile per ogni fan di Alien e della linea Hot Toys.