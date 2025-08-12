Hot Toys ha annunciato l’apertura dei preordini per la nuova e spettacolare action doll dedicata a Superior Iron Man, la versione alternativa del celebre supereroe Marvel tratta direttamente dai fumetti. Questo esclusivo modello in scala 1:6 punta a conquistare sia gli appassionati dell’universo Marvel che i collezionisti più esigenti, grazie a un connubio perfetto di qualità, design e fedeltà al personaggio.

Superior Iron Man - Hot Toys

Superior Iron Man rappresenta una delle incarnazioni più controverse di Tony Stark. Nato dalle pagine dei comics Marvel, questo Iron Man sfoggia un carattere ancora più arrogante e manipolatorio, reso possibile dall’armatura Endo-Sym, tecnologia avanzata che amplifica le capacità fisiche e mentali dell’eroe, ma ne distorce profondamente la moralità. In questa versione, Stark diffonde il programma Extremis 3.0, un’innovazione in grado di “migliorare” l’umanità, ma al prezzo della libertà individuale.

La nuova proposta di Hot Toys riproduce fedelmente l’iconico design dell’armatura con una colorazione argento metallico a finitura lucida e riflettente, che enfatizza l’eleganza e la funzionalità tattica del costume. Realizzata in PVC, ABS e Diecast, l’action doll si distingue per la solidità e i 30 punti di snodo, che consentono pose dinamiche e realistiche. Con un’altezza di 32,5 cm, è dotata di effetti luminosi a LED integrati negli occhi, nel reattore Arc e nei palmi delle mani.

Tra i dettagli più affascinanti figurano i pannelli rimovibili, che svelano intricati meccanismi interni dell’armatura, offrendo un realismo tecnico senza precedenti. La dotazione di accessori include mani alternative con repulsori illuminati, una testa opzionale con le fattezze di Tony Stark e una base espositiva. Alcune edizioni speciali aggiungeranno una carta da collezione in metallo con vetrina dedicata.

Data di uscita

Distribuita in Europa da Heo, l’action doll di Superior Iron Man è già disponibile in preordine presso i rivenditori specializzati, con uscita prevista per fine 2026. Un pezzo imperdibile per tutti i collezionisti della linea Hot Toys e per gli amanti del lato più oscuro e affascinante di Iron Man.