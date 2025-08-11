Bandai ha ufficialmente aperto i preordini per Ikki Leo – Successor of the Golden Cloth, nuova proposta della linea Myth Cloth EX Metal tratta dalla celebre serie anime e manga Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco. La figure raffigura Ikki di Phoenix con indosso l’armatura d’oro del Leone, ispirata alla saga di Hades, capitolo Elisio, riproducendo fedelmente le proporzioni viste nell’opera originale.

Questa versione si distingue per il corpo in EX Metal Body, caratterizzato da snodi in metallo per braccia e ginocchia, verniciati in tinta con l’armatura. Sono inoltre presenti nuovi meccanismi per migliorare l’escursione delle spalle e del torso, offrendo maggiore stabilità e possibilità di posa. Il design propone una colorazione inedita: un oro acceso e monocromatico, mai apparso né nell’anime né nei film animati, ma già utilizzato da Bandai in precedenza per modelli come Seiya Sagittarius, Shun Virgo e Hyoga Aquarius.

Realizzata in PVC, ABS e die-cast per le parti dell’armatura, la figure misura circa 17,5 cm di altezza e presenta un’ottima somiglianza con il personaggio originale. L’elevato numero di punti di articolazione consente di ricreare numerose pose dinamiche e scene iconiche della serie.

Il set include un’ampia dotazione di accessori: mani intercambiabili, volti opzionali con differenti espressioni, ciocche di capelli alternative per esporre Ikki con o senza elmo, e l’armatura smontabile per la modalità Object Mode, che riproduce la costellazione del Leone. Sono presenti anche effetti scenici in PVC per simulare le potenti tecniche speciali del Cavaliere della Fenice.

Prezzo e data di uscita

In Italia, i preordini di Ikki Leo Inheritor Gold Cloth EX Metal sono già disponibili tramite il distributore ufficiale Cosmic Group. L’uscita è prevista per gennaio 2026 in Giappone e per marzo 2026 nel nostro Paese, a un prezzo indicativo di 190,00 euro. Un’occasione imperdibile per i collezionisti e gli appassionati della storica saga creata da Masami Kurumada.