Medicos Entertainment ha aperto i preordini per una nuova action figure dedicata a Juza delle Nuvole, personaggio iconico della serie Hokuto no Ken, conosciuta in Italia come Ken il Guerriero. Si tratta di una nuova uscita della linea Super Action Statue, progettata con l’intento di coniugare fedeltà al design originale e massima possibilità di posabilità.

Juza - Medicos

Immagine 1 di 8

Immagine 2 di 8

Immagine 3 di 8

Immagine 4 di 8

Immagine 5 di 8

Immagine 6 di 8

Immagine 7 di 8

Immagine 8 di 8

Juza è uno dei Cinque Astri in cerchio di Nanto e viene ricordato per il suo carattere imprevedibile, libero e sfuggente, da cui deriva l’appellativo di “nuvola”. Considerato il più abile tra i Cinque Astri, è celebre per il suo stile di combattimento unico, il Pugno dell’Autodidatta, basato sull’improvvisazione e sulla totale assenza di schemi prestabiliti. Questo approccio originale lo ha reso uno dei guerrieri più affascinanti e carismatici della saga.

La nuova Super Action Statue di Juza misura 18 centimetri di altezza ed è realizzata in ABS, PVC e POM, materiali che assicurano un perfetto equilibrio tra resistenza e cura dei dettagli. Lo studio Progress, già responsabile di altre produzioni di Medicos Entertainment, ha lavorato per garantire una resa fedele sia al design dell’anime che del manga, offrendo ai collezionisti un modello dal forte impatto visivo e dalle proporzioni accuratissime.

Come da tradizione per la linea Super Action Statue, anche Juza presenta numerosi punti di snodo, che permettono di riprodurre un’ampia gamma di pose dinamiche. La confezione include diversi accessori e parti opzionali: mani e volti intercambiabili, uno stand con asta snodata e ulteriori elementi che consentono di ricreare le scene più iconiche del personaggio.

Prezzo e data di uscita

Distribuita in Italia da Cosmic Group, la figure è già disponibile in preordine e arriverà sul mercato nell’agosto 2026, al prezzo indicativo di 105,00 euro. Una proposta che si inserisce a pieno titolo nella linea di prodotti Medicos dedicati a Ken il Guerriero, pensata per i collezionisti che desiderano arricchire la propria raccolta con una delle interpretazioni più accurate di Juza delle Nuvole.