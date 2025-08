Hot Toys ha ufficialmente aperto i preordini per una nuova e attesissima action doll in scala 1/6 dedicata a The Joker nella versione Bank Robber, ispirata alla sequenza d’apertura del film Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Questa proposta va ad arricchire l'acclamata linea Movie Masterpiece, rendendo omaggio al personaggio iconico interpretato da Heath Ledger, in una delle performance più celebrate nella storia del cinema contemporaneo.

The Joker - Hot Toys

Realizzata con materiali di alta qualità come PVC, ABS e tessuto, la figure si distingue per il livello di accuratezza e cura nei dettagli. Il volto scolpito con estrema precisione cattura fedelmente i tratti dell’attore, mentre il costume e gli accessori riproducono alla perfezione l’estetica della scena della rapina in banca, con un’eccellente resa del trucco sbavato, dei capelli verdi disordinati e delle rughe che accentuano l’espressione sinistra del personaggio.

Il set include due teste intercambiabili, entrambe dotate di bulbi oculari mobili e indipendenti: una raffigura il Joker con il suo classico ghigno inquietante, mentre l’altra presenta la maschera da clown utilizzata durante il colpo in banca. Tra gli accessori troviamo otto mani intercambiabili, una pistola, un fucile, dodici granate rotonde, una granata fumogena con corda, quattro granate fumogene aggiuntive e un portagranate. Non mancano oggetti simbolici come il borsone, le pile di banconote, le carte da gioco con il Joker e uno sfondo che richiama lo scuolabus della scena. Un’aggiunta imperdibile per ogni collezionista della linea Hot Toys e per gli appassionati dell’universo DC Comics.

Data di uscita

La base diorama completa il set, con una riproduzione della pavimentazione della banca, porte in vetro frantumate e detriti in legno. Distribuita ufficialmente in Europa da Heo, la nuova action doll di Joker è già disponibile in preordine presso i principali rivenditori specializzati. Il rilascio sul mercato è previsto per la fine del 2026.