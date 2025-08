Hot Toys ha ufficialmente aperto i preordini per la nuova action doll in scala 1/6 dedicata a RoboCop, tratta dal film RoboCop 2. Il modello, presentato con immagini ufficiali e dettagli tecnici, è ispirato alla celebre scena "On the Beach" e si prepara a conquistare i collezionisti grazie a una cura estrema nei particolari e alla qualità costruttiva che contraddistingue la linea Movie Masterpiece.

RoboCop - Hot Toys

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Realizzata con materiali di alta gamma, tra cui PVC, ABS, silicone e diecast, la figura raggiunge un’altezza di 30 cm e vanta ben 25 punti di articolazione, offrendo un’ampia libertà nelle pose e nella ricostruzione delle sequenze più iconiche del film. Il nuovo head sculpt include occhi mobili, consentendo un’espressività più realistica e fedele al personaggio. Particolarmente curata anche l’armatura metallizzata, rifinita con sfumature blu e viola che evocano alla perfezione il look originale del cyborg creato dalla OCP.

Un elemento distintivo è la fondina apribile integrata nella coscia, oltre alla possibilità di personalizzare l’aspetto di RoboCop grazie alle parti dell’armatura intercambiabili, che permettono di esporre la figura sia nella versione danneggiata senza elmo che nella versione classica. Il set è completato da numerosi accessori esclusivi: mani intercambiabili (tra cui mani articolate), fucile, pistole, contenitore Nuke, fiale Nuke e persino il cervello di Cain con spina dorsale. Inclusa anche una base espositiva dedicata.

Per i mercati selezionati, sarà disponibile anche una speciale edizione limitata, che includerà una carta da collezione in metallo ispirata al film RoboCop 2 e una vetrina esclusiva, pensata per valorizzare ulteriormente il pezzo.

Data di uscita

Distribuita ufficialmente in Europa da Heo, la nuova action doll di RoboCop è già disponibile in preordine presso i principali rivenditori specializzati. Il rilascio è previsto per la fine del 2026 e si preannuncia come un'aggiunta imperdibile per tutti gli appassionati della linea Hot Toys e del leggendario protettore di Detroit.