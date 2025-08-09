Bandai prosegue l’espansione della sua linea di action figure SH Figuarts dedicate a Jujutsu Kaisen con un’uscita che farà la felicità degli appassionati della serie. Dopo una lunga pausa, il brand torna a puntare sul celebre anime e manga di Gege Akutami presentando Toji Fushiguro, uno dei personaggi più iconici e temuti dell’universo narrativo, proposto in una figure articolata che unisce fedeltà estetica e grande possibilità di posa.

Toji Fushiguro - SH Figuarts

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Questa nuova SH Figuarts di Tamashii Nations si ispira alle scene tratte dall’arco narrativo prequel della serie, riproducendo in scala ridotta la potenza e l’intensità del “Mago Assassino”. Alta 15,5 cm, è realizzata con un sistema di snodi che permette movimenti fluidi e naturali, ideale per ricreare le battaglie più spettacolari viste nell’anime. Il design è curato nei minimi particolari, dalle proporzioni alla resa dei muscoli, fino alle espressioni facciali, per trasmettere tutta la determinazione e la letalità del personaggio.

La confezione include diversi accessori, tra cui armi e parti opzionali per variare le pose, ma la vera chicca per i collezionisti è la presenza di un volto esclusivo per la SH Figuarts di Gojo Satoru. Un’aggiunta che permetterà di rinnovare anche la figure del celebre stregone, arricchendo l’interazione tra i personaggi nelle esposizioni.

Con Toji Fushiguro, Bandai conferma la volontà di offrire ai fan di Jujutsu Kaisen prodotti di alto livello, capaci di coniugare estetica, fedeltà all’opera originale e massima giocabilità. Una figure che non solo arricchirà le collezioni già esistenti, ma che diventerà un pezzo imprescindibile per chi vuole ricreare le epiche battaglie dell’anime direttamente nella propria vetrina.

Prezzo e data di uscita della figure

L’uscita giapponese è fissata per gennaio 2026, mentre il debutto in Italia è previsto per marzo 2026, tramite il distributore ufficiale Cosmic Group. Il prezzo indicativo sarà di 75,00 euro, in linea con la qualità e la ricchezza di dettagli che contraddistinguono questa linea.