La figure Figuarts Zero di Koby è un’esplosione di energia e dettaglio, perfettamente in linea con le aspettative dei fan e dei collezionisti. Bandai riesce a immortalare uno dei momenti più iconici del personaggio con un’eccellente cura realizzativa. Nonostante manchino accessori extra, la scena proposta è talmente ricca e dinamica da rendere la statua un pezzo imprescindibile per ogni appassionato di One Piece.

Direttamente dall'anime di One Piece, Bandai porta in collezione uno dei personaggi più sorprendenti degli ultimi archi narrativi: Koby, il giovane marine che ha abbandonato la sua timidezza iniziale per diventare un simbolo di giustizia e determinazione. All'interno della linea Figuarts Zero, arriva una nuova statua che celebra proprio questa evoluzione, con una posa ispirata al potente attacco Honesty Impact, un colpo che racchiude tutta la crescita e il coraggio del personaggio.

La figure, come da tradizione per la linea, è completamente statica, ma punta tutto sull'impatto visivo: energia in movimento, cura nei dettagli e rispetto assoluto per il design originale. Una rappresentazione che non si limita a essere fedele al modello animato, ma che riesce anche a raccontare un momento iconico per chi segue One Piece con passione.

Chi è Koby?

Koby è uno dei personaggi di One Piece con la crescita più sorprendente e significativa dell’intera serie. Introdotto come un ragazzo timido e impaurito, costretto a lavorare come mozzo per la piratessa Albida, cambia radicalmente vita dopo l’incontro con Luffy, decidendo di arruolarsi nella Marina per inseguire il sogno di diventare Ammiraglio. Il suo percorso lo porta a essere allenato dal leggendario Vice Ammiraglio Garp, con cui affronta un durissimo addestramento fisico e mentale, affinando tecniche come il Rokushiki e sviluppando sia l’Haki dell’Armatura che quello dell’Osservazione.

Con il tempo, Koby guadagna il grado di Capitano ed entra a far parte di SWORD, un’unità d’élite della Marina che opera in maniera autonoma. Durante l’arco narrativo ambientato a Hachinosu, Koby dimostra la sua forza con il potente attacco Honesty Impact, un pugno caricato di Haki capace di generare onde d’urto devastanti. Questo colpo segna simbolicamente la sua trasformazione da recluta insicura a vero simbolo di giustizia. La sua fama cresce a tal punto da guadagnarsi il soprannome di “Koby l’Eroe” e una taglia simbolica di 500 milioni di Berry.

La Figuarts Zero di Koby

Packaging

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Il packaging della Figuarts Zero di Koby - Honesty Impact si presenta con un look energico e d’impatto, perfettamente in linea con il momento dinamico rappresentato dalla figure. Il fronte della confezione adotta uno sfondo arancio infuocato con effetti di esplosioni e crepe nere, che danno la sensazione di potenza e rottura, come se Koby stesso stesse sfondando la scatola a colpi di Haki.

La finestra trasparente centrale permette una chiara visuale della statua già montata, incorniciata da un artwork acceso e stilizzato del personaggio. Il nome KOBY - Honesty Impact - è ben visibile sia al centro che nella parte inferiore, con un font ruvido e marcato che richiama la forza grezza dell’attacco.

Sul retro, il box mostra diverse angolazioni della figure in alta qualità, accompagnate da una posa iconica del personaggio tratta direttamente dalla scena dell’anime/manga. È presente anche il logo One Piece, quello di Tamashii Nations, e tutti i riferimenti Bandai ufficiali, a garanzia dell’autenticità del prodotto.

Koby Honesty Impact - Figuarts Zero

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

La figure, realizzata in PVC e ABS, propone un livello di dettaglio visivo e dinamico che conferma ancora una volta gli alti standard della linea Figuarts Zero.

All’interno della confezione, Koby è protetto da un blister termoformato che garantisce sicurezza e stabilità durante il trasporto. Il primo impatto è visivo: la colorazione è tra gli elementi più riusciti dell’intera produzione. L’effetto dell’attacco "Honesty Impact" si manifesta con una traslucenza che sfuma dal giallo al bianco, contornata da fulmini rossi semi-trasparenti che enfatizzano la potenza del colpo e arricchiscono l’impatto scenico complessivo.

L’uniforme della Marina, aggiornata al design più recente del personaggio, è dipinta con toni netti e sfumature morbide, valorizzando ogni piega del tessuto e sottolineando il dinamismo dell’azione. Il volto, segnato dallo sforzo dell’attacco, è reso con estrema cura, mentre i capelli rosa satinati restituiscono fedelmente il look distintivo di Koby.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Dettagli minori, come i guanti, la medaglia e le scarpe, sono precisi e privi di sbavature, un segno distintivo delle migliori realizzazioni della linea Figuarts Zero. Il punto di forza, come sempre per questa collezione, è lo sculpt dinamico: Koby è scolpito nell’attimo esatto in cui sprigiona la sua energia, con il corpo proteso in avanti, il braccio teso e l’intera composizione in perfetto equilibrio tra forza e movimento.

La base della statua è integrata nella scena stessa, realizzata con un effetto di fumo bianco e detriti sollevati che garantiscono non solo stabilità ma anche un potente effetto visivo, senza bisogno di piedistalli aggiuntivi. Questo rende la figure perfetta sia per l’esposizione singola che per essere inserita in un diorama tematico, accanto ad altri personaggi della Marina o pirati in battaglia.

Conclusioni

La statua Figuarts Zero di Koby è un omaggio visivamente potente a uno dei personaggi più maturati e apprezzati della saga di One Piece. Bandai e Tamashii Nations riescono ancora una volta a cogliere l’essenza di una scena carica di emozione e simbolismo, rappresentando Koby nel pieno della sua determinazione, proprio mentre sprigiona il suo Honesty Impact.

Nonostante l’assenza di accessori aggiuntivi o teste alternative, il risultato finale non dà la sensazione di qualcosa di incompleto, anzi: si percepisce chiaramente l’intento di raccontare un momento preciso e iconico, elevando la statua a una piccola scena cinematografica in scala ridotta.

Koby Honesty Impact Figuarts Zero sarà disponibile in Italia ad agosto 2025. Sarà acquistabile sia nei negozi fisici che online, con distribuzione ufficiale affidata a Cosmic Group per Bandai.