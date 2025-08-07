Hot Toys ha ufficialmente aperto i preordini della nuova action doll in scala 1/6 dedicata all’iconica armatura Mark III di Iron Man, nella spettacolare versione “Armor Suit Up”. La figure, ispirata al primo film dell’Universo Cinematografico Marvel, si inserisce all’interno della prestigiosa linea Movie Masterpiece, da sempre sinonimo di eccellenza nel mondo del collezionismo high-end.

Iron Man Mark III - Hot Toys

Alta circa 32,5 cm, la figure è realizzata con materiali premium come PVC, ABS e Diecast, presenta oltre 30 punti di snodo, ideali per riprodurre con precisione pose dinamiche e scene d’azione. L’iconica livrea rosso-oro viene riproposta in tutta la sua brillantezza, grazie a una finitura metallica e a un’attenzione maniacale per i dettagli. A rendere il tutto ancora più immersivo sono i sistemi LED integrati negli occhi, nel reattore Arc e nei palmi delle mani.

Uno degli elementi più innovativi di questa edizione è la nuova testa di Tony Stark, dotata per la prima volta di elmo con occhi rotanti indipendenti. Ma è l’interattività dell’armatura a catturare maggiormente l’attenzione: sezioni apribili su petto, spalle, alette posteriori e altri segmenti permettono di simulare il processo di equipaggiamento, rivelando al contempo le complesse strutture meccaniche interne.

Non mancano numerosi accessori, tra cui cannoncini da spalla, armature modulari per gli avambracci con funzione di scudo, razzi da combattimento, tre paia di mani intercambiabili e una base espositiva con supporti regolabili e luci Led. A rendere il tutto ancora più esclusivo è la disponibilità, in mercati selezionati, di una versione speciale che include una card da collezione in metallo e una teca espositiva.

Data di uscita

Distribuita in Europa da Heo, la nuova action doll di Iron Man Mark III è già disponibile in preordine presso i principali rivenditori specializzati. L’uscita è prevista per la fine del 2026. Un must-have per ogni fan Marvel e per i collezionisti della linea Hot Toys.