Hot Toys ha aperto i preordini per una nuova imperdibile proposta destinata a conquistare i collezionisti e gli appassionati del mondo DC Comics: una straordinaria action doll in scala 1:6 dedicata a Nightwing, direttamente ispirata al videogioco Batman: Arkham Knight. Con una cura maniacale per i dettagli e materiali di alta qualità, questa figure si presenta come un omaggio autentico a uno degli eroi più amati dell’universo narrativo legato a Gotham City.

Nightwing - Hot Toys

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Prima di approfondire la nuova uscita, vale la pena ricordare il contesto da cui trae ispirazione. Batman: Arkham Knight, pubblicato nel 2015 per PlayStation 4, Xbox One e PC, rappresenta il capitolo conclusivo della celebre trilogia sviluppata da Rocksteady Studios. Con il suo approccio innovativo alla narrativa e al gameplay, il titolo ha lasciato un segno indelebile nel panorama videoludico, dando nuova linfa anche a personaggi iconici come Nightwing. La sua tuta tecnologica e le capacità acrobatiche hanno reso indimenticabili le sue apparizioni, contribuendo a consolidare la sua popolarità presso il grande pubblico.

L’action doll realizzata da Hot Toys raggiunge i 30 cm di altezza e vanta oltre 30 punti di articolazione, che garantiscono la possibilità di ricreare pose dinamiche e suggestive. I materiali premium utilizzati – PVC, ABS e tessuto – si combinano a una lavorazione raffinata, con colorazioni a effetto weathering che riproducono fedelmente l’usura da battaglia e una finitura opaca che valorizza ogni dettaglio della tuta. Il volto mascherato colpisce per la resa realistica, arricchita da occhi mobili che donano espressività e intensità allo sguardo.

La dotazione di accessori è ricca e variegata: dai due bastoni Escrima estendibili, accompagnati da un effetto fulmine blu traslucido, alla pistola grapnel con gancio e filo intercambiabili, fino a nove mani intercambiabili per infinite possibilità di esposizione. A completare il set troviamo un supporto personalizzato che consente di valorizzare al meglio la figura in vetrina.

Data di uscita

Distribuita ufficialmente in Europa da Heo, la nuova action doll di Nightwing è già disponibile in preordine presso i principali rivenditori specializzati. L’uscita è prevista per la metà del 2026, confermandosi come un pezzo da collezione imperdibile per i fan di Batman: Arkham Knight e della linea Hot Toys.