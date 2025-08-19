Hot Toys apre ufficialmente i preordini per una nuova e attesissima action doll della sua prestigiosa linea in scala 1:6, dedicata a uno dei personaggi più iconici della DC Comics: The Joker, nella versione ispirata al capolavoro Batman: The Killing Joke. Con questa nuova proposta, il brand conferma ancora una volta la propria maestria nel dare vita a figure dall’incredibile fedeltà estetica e dal livello di dettaglio quasi maniacale, pensate per arricchire le collezioni dei fan di Gotham.

The Joker - Hot Toys

Considerata una delle storie più celebri e disturbanti dell’universo DC, The Killing Joke, scritta da Alan Moore e illustrata da Brian Bolland, ha segnato in modo indelebile il mito del Cavaliere Oscuro. In questa graphic novel, il Joker svela le sue origini incerte e conduce un crudele esperimento psicologico sul Commissario Gordon, ponendo una riflessione agghiacciante sul confine tra sanità e follia. Proprio a questa iconica interpretazione si ispira la nuova creazione Hot Toys, che omaggia la versione più inquietante e affascinante del clown principe del crimine.

Alta 31 cm e dotata di 30 punti di articolazione, l’action doll si distingue per due nuove teste scolpite, entrambe caratterizzate da un realismo impressionante: la prima con un ghigno sinistro e lingua magnetica intercambiabile, la seconda con un sorriso enigmatico e cappello removibile, compatibile con entrambe le opzioni. I dettagli del volto, dalle rughe minuziosamente rifinite agli occhi mobili, fino all’inconfondibile chioma verde, offrono un impatto visivo straordinario.

L’abbigliamento riproduce fedelmente l’iconico look del personaggio: cappotto e giacca viola, gilet giallo, camicia nera con fiocco verde, pantaloni viola e scarpe nere. Non mancano accessori che richiamano direttamente il fumetto, come la pistola con bandiera “Click Click Click”, un coltello tascabile, la macchina fotografica, il bastone, la carta del Joker e numerose mani intercambiabili. A completare il set, uno sfondo montabile che riproduce la storica cover di The Killing Joke, insieme a una base espositiva dedicata.

Data di uscita

Distribuita ufficialmente in Europa dal distributore Heo, la nuova action doll di The Joker è già disponibile in preordine presso i principali rivenditori specializzati. Il rilascio sul mercato è previsto per la fine del 2026, rendendo questa proposta Hot Toys un must-have per collezionisti e appassionati dell’universo DC.