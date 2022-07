Assassin’s Creed Valhalla, un (enorme) aggiornamento in arrivo

Assassin’s Creed Valhalla, ultimo capitolo ufficiale della saga degli Assassini prodotta e sviluppata Ubisoft, ha ricevuto nel corso dei mesi una nuova serie di contenuti e aggiornamenti, a cui ora se ne aggiungerà un altro di tutto rispetto.

L’avventura del guerriero Eivor (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto interessante) sta infatti per ricevere un nuovo update, a quanto pare davvero enorme.

L’ultima patch per Assassin’s Creed Valhalla – ossia l’aggiornamento 1.5.3 – è infatti stato rilasciato lo scorso mese di giugno.

Ora, mentre i fan discutono su quale sia il capitolo più grande di sempre, ecco che sta per fare capolino un nuovo update.

L‘update 01.060 di Assassin’s Creed Valhalla è stato infatti inserito nel database del PlayStation Store (per PS4), stando a quanto riportato da PlayStation Game Size.

A quanto pare, dalle poche informazioni in possesso, si tratta di un aggiornamento davvero enorme, il quale includerà una valanga di contenuti al gioco.

In molti pensano che sia giunto il momento di provare quindi l’attesa modalità roguelike nota come The Forgotten Saga, annunciata da Ubisoft solo poche settimane fa.

Assassin's Creed® Valhalla Update 01.060.000 Added to Database. ⬜ PS4 Version Update Still Not Added

BIG Update #AssassinsCreed pic.twitter.com/rQVCo52XT3 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) July 26, 2022

Non ci resta che attendere un’eventuale conferma ufficiale da parte della casa transalpina, magari condita da una gradita data di uscita (che in ogni caso dovrebbe essere piuttosto vicina, se non addirittura imminente).

Ricordiamo anche che di recente la serie di AC è stata travolta da una grave polemica: uno dei suoi capitoli presto non sarà più accessibile a causa della chiusura dei server.

Ma non solo: la saga di Assassin’s Creed è davvero lunghissima e, nel caso aveste sempre avuto problemi a seguirla per filo e per segno, sappiate che qualcuno ha deciso di creare il riepilogo definitivo.

Infine, più vicino il momento di scoprire cosa potremo aspettarci dai prossimi Assassin’s Creed: Ubisoft ha infatti annunciato di essere pronta a svelarne «il futuro».