Ubisoft chiude per sempre 3 giochi, anche per chi li ha già acquistati (e c’è un Assassin’s Creed)

Continuano a emergere inquietanti dettagli sulla chiusura dei server di Ubisoft per tantissimi classici: una mossa che sembrerebbe avere delle ripercussioni perfino su alcuni giochi completi veri e propri.

Sembra infatti che, almeno 3 dei titoli inclusi nel provvedimento del publisher, uno dei quali è un gioco della saga di Assassin’s Creed (potete acquistare Valhalla a un prezzo speciale su Amazon), non verrà infatti bloccato soltanto l’accesso a tutti i contenuti ma addirittura al gioco intero.

Avevamo infatti segnalato che questa mossa avrebbe impedito l’accesso ad alcuni DLC acquistati, perfino quelli single player, ma la strategia di Ubisoft sembrerebbe avere ripercussioni perfino più gravi del previsto e che creerebbero un grave precedente.

PC Gamer segnala infatti che pochi istanti dopo l’annuncio, le pagine Steam di Assassin’s Creed Liberation HD, Space Junkies e Silent Hunter 5 si sono aggiornate segnalando non solo che non è più possibile acquistarli su richiesta dell’editore, ma che presto non saranno più accessibili.

Questo significherebbe che a partire dall’1 settembre questi titoli Ubisoft sarebbero pronti a dirci addio per sempre, diventando inutilizzabili perfino per tutti quei giocatori che li hanno già acquistati.

Splinter Cell Blacklist e Prince of Persia The Forgotten Sands resteranno invece acquistabili, ma con la notifica che tutti i DLC e le rispettive Deluxe Edition non potranno più essere accessibili dall’1 settembre, presumibilmente a causa della chiusura dei server.

In ogni caso, quello di Assassin’s Creed Liberation HD e degli altri titoli rappresenta indubbiamente un precedente da non sottovalutare, dato che la chiusura dei server impedirà di accedere anche alle avventure per giocatore singolo: una situazione che, inevitabilmente, non farà altro che inasprire le polemiche sui DRM aggressivi.

Attualmente non sappiamo se i giocatori coinvolti riceveranno un qualche tipo di rimborso per l’impossibilità di utilizzare il gioco acquistato o se Ubisoft intenderà rilasciare aggiornamenti per rendere i prodotti accessibili anche dopo la chiusura dei server: qualora emergessero ulteriori informazioni al riguardo, vi terremo prontamente aggiornati.

Di sicuro le scorse ore hanno sollevato una certa preoccupazione su quella che possano essere effettivamente i diritti degli utenti che acquistano beni digitali: dobbiamo infatti ricordare che anche PlayStation Store intende rimuovere dal catalogo degli utenti film già acquistati, seppur si tratti di un provvedimento che attualmente non coinvolgerà gli utenti italiani.

Ad ogni modo, la chiusura dei server comporterà anche l’impossibilità di sbloccare determinati obiettivi in numerosi capitoli di Assassin’s Creed: per questo motivo la community ha deciso di organizzarsi per portare a termine una missione «finale».